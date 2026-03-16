Wizz Air, trasportati 3 milioni di passeggeri dal Torino Airport

Grandi numeri alle spalle e davanti. Sono 3 milioni i passeggeri trasportati da Wizz Air dal Torino Airport ad oggi, da quando la compagnia ha effettuato il primo volo Torino-Bucarest nel 2014.

Un traguardo festeggiato dalla low cost, che per l’occasione ha presentato anche il piano operativo per il 2026, che prevede un potenziamento strutturale dell’offerta senza precedenti con la vendita di oltre 955mila posti, segnando un incremento del +97% rispetto alla capacità offerta nel 2025. La compagnia opera con una flotta di Airbus A321neo di ultima generazione.

Il principale motore di questa espansione sarà la Summer, durante la quale l’offerta salirà a 618mila posti, con un incremento del 122% rispetto all’estate precedente. Il network della stagione estiva da Torino oggi conta 8 rotte totali verso 6 Paesi, bilanciando destinazioni internazionali strategiche e collegamenti domestici ad alta frequenza.

Da un lato viene consolidato ulteriormente il focus sull’Est Europa, a partire dalle due novità estive Budapest e Chisinau (che proseguono dopo l’avvio avvenuto nella Winter 2025), cui si sommano Tirana e i due scali di Bucarest Otopeni e Bucarest Baneasa. Dall’altro viene rafforzato l’asse con il Regno Unito tramite la rotta per Londra Luton, al via dal 13 giugno 2026 con tre frequenze settimanali (martedì, giovedì e sabato).

Si rafforza anche il segmento domestico con il potenziamento della connettività con il Sud Italia attraverso i collegamenti per Catania e Palermo, quest’ultimo operativo dal 4 maggio 2026 con frequenza giornaliera. Una rotta strategica che accorcia le distanze tra il polo industriale piemontese e il cuore del Mediterraneo, garantendo una connettività costante per il traffico business e leisure.

Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air, ha commentato: «Grazie a questa partnership strategica con l’aeroporto di Torino siamo oggi in grado quasi di raddoppiare la nostra capacità in un solo anno, rafforzando la connettività del territorio e offrendo ai passeggeri un numero sempre maggiore di opportunità di viaggio alle tariffe più convenienti possibili. Torino continuerà a ricoprire un ruolo sempre più rilevante nel nostro network europeo, a beneficio dei viaggiatori e dello sviluppo economico del territorio».

«Siamo molto felici della crescita che Wizz Air sta registrando sul nostro aeroporto – ha aggiunto Paolo Papale, direttore sviluppo aviation di Torino Airport – Negli ultimi anni il ruolo della compagnia si è rafforzato molto e siamo certi che le novità portate dalla stagione estiva 2026 contribuiranno ulteriormente a questo sviluppo».

In generale, per l’anno 2026, la compagnia metterà a disposizione dei passeggeri una capacità complessiva di oltre 27 milioni di posti. Il volume di traffico sarà sostenuto da una flotta di 35 aeromobili di ultima generazione interamente basati in Italia, che opereranno oltre 120mila voli nel corso dell’anno.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Wizz Air