Wizz Air volerà Napoli-Palma di Maiorca dal 12 maggio

Wizz Air ha annunciato l’espansione del proprio network dall’aeroporto internazionale di Napoli-Capodichino, con la nuova rotta verso Palma di Maiorca.

Il nuovo collegamento tra il capoluogo campano e l’isola delle Baleari sarà attivo dal 12 maggio 2026, con voli in partenza martedì, giovedì e sabato. Tutti i voli della tratta saranno operati con gli A321neo, gli aerei di ultima generazione della famiglia Airbus.

La base di Napoli, dove Wizz Air ha due aeromobili, conferma così la sua importanza nel network italiano della compagnia. Nel 2025, il vettore ha operato quasi 4mila voli, trasportando oltre 797mila passeggeri, con una capacità di oltre 880mila posti.

Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air, ha commentato: «Portare il golfo di Napoli nel cuore delle Baleari è una sfida che accogliamo con entusiasmo e che riflette la nostra visione di un Mediterraneo sempre più connesso. Questa nuova rotta è capace di abbattere le barriere geografiche tra due poli d’attrazione unici per storia, bellezza e dinamismo».

In tutta Italia, Wizz Air gestisce attualmente 263 collegamenti che raggiungono 32 nazioni diverse, operando in 26 aeroporti con 28 aeromobili Airbus A321neo.

