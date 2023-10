Wtm, arriva “Italia Travel News” versione british

«Il mercato Uk tornerà presto ai livelli pre pandemia in Italia». Ne è convinta Ivana Jelinic, ceo di Enit, protagonista dell’intervista di apertura del terzo numero di Italia Travel News, il giornale incoming questa volta dedicato al turismo britannico, che verrà distribuito durante il World Travel Market (Wtm), dal 6 all’8 novembre a Londra.

I partecipanti all’evento potranno trovare e ritirare la pubblicazione – con aggiornamenti in lingua inglese su flussi e tendenze dal Regno Unito, azioni di marketing e informazioni dai territori – nel corner dedicato ai media partner del Wtm London e nello stand dell’Enit (N2- 210), che insieme a L’Agenzia di Viaggi Magazine ha realizzato questo nuovo prodotto editoriale.

La testata Italia Travel News, pubblicata dalla società Editoriale 3.0 – già casa editrice de L’Agenzia di Viaggi Magazine, di ViaggiOff.it e de L’Annuario del Turismo – ha debuttato con un’edizione interamente in lingua spagnola legata alla fiera Fit – International Tourism Fair of Latin America, che si è tenuta dal 30 settembre al 3 ottobre a Buenos Aires, il cui focus è stato il turismo delle origini.

Edizione successiva quella in francese per Iftm Top Resa, fiera andata in scena lo scorso 5 ottobre a Parigi, in cui ha tenuto banco il segmento cicloturismo anche in vista del prossimo Tour de France.

Tutte e tre le pubblicazioni sono state realizzate in collaborazione con l’Enit.

Italia Travel News in “versione british” si accompagna allo speciale Wtm in lingua italiana de L’Agenzia di Viaggi Magazine, in distribuzione in queste ore. Tema principe di questa edizione “Viaggiare sicuri”, ovvero l’asse tra turismo organizzato e Farnesina per fornire ai clienti un vademecum per fare turismo in sicurezza anche in tempo di guerra.