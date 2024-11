Wtm e il travelpower

che fa la differenza

“Quella volta a Brick Lane aspettando il Wtm, come un rito, una specie di Capodanno”. Con queste parole, ormai nove anni fa, ricordavo Cristina Ambrosini, la direttrice-manager cosmopolita e istrionica, che andandosene ci ha consegnato, non solo un giornale che per lei era come un figlio, ma una rete incredibile di relazioni internazionali. A lei va il merito se, anche quest’anno, L’Agenzia di Viaggi Magazine può fregiarsi di essere media partner per l’Italia della fiera del turismo numero uno al mondo: il World Travel Market, a cui continuiamo ad andare incontro – non solo noi, ma l’intera industria turistica – come a “una specie di Capodanno”.

Ebbene, spazzata via la bestia del Covid, anche la nostra macchina editoriale legata all’incoming è finalmente ripartita. Dal 5 al 7 novembre siamo nei padiglioni di ExCel London con due pubblicazione ad hoc: il nostro magazine, realizzato per l’occasione interamente in lingua inglese, che dedica l’apertura all’effetto sui viaggi Italia-Uk della Brexit e dell’introduzione da aprile dell’Eta; e l’edizione british di “Italia Travel News”, giornale realizzato in collaborazione con Enit Spa, che fa capo al ministero del Turismo e che per il secondo anno ci ha affidato la veicolazione di contenuti dedicati ai propri partner. Entrambe le riviste saranno nel media corner del Wtm, ma anche in “Piazza Italia”, ovvero il grande stand dedicato al nostro Paese.

Il Gruppo L’Agenzia di Viaggi porta in fiera (in maniera virtuale, s’intende) anche uno strumento indispensabile per gli addetti ai lavori britannici: L’Annuario del Turismo Italiano, il database di agenzie, operatori e fornitori turistici con sede sul territorio italiano, aggiornato in tempo reale da un team guidato dal direttore Sandra Di Meo.

La nostra banca dati può essere impiegata commercialmente estraendo le schede delle aziende, previa sottoscrizione dell’abbonamento Premium. A conferma della serietà del nostro lavoro, condividiamo con i nostri lettori Uk una notizia già anticipata al pubblico italiano: L’Annuario sarà “soggetto patrocinante” dell’Osservatorio Travel Innovation della School of Management del Politecnico di Milano e verrà di fatto impiegato nel report 2024/2025, che sarà presentato a gennaio, come “fonte utilizzata per verificare la significatività del campione”. Dove per campione s’intendono le agenzie di viaggi.

Ma la rete di media partnership sviluppate dal nostro Gruppo editoriale non si ferma al Wtm. Sul fronte spagnolo, offriamo il nostro supporto alla storica Fitur di Madrid e a una nuova realtà che sta prendendo sempre più piede nel settore: il Tis – Tourism Innovation Summit di Siviglia. Accordo rinnovato anche con il “mondo Itb”, il cui evento principe è la fiera di marzo di Berlino. Pieno appoggio nel frattempo anche a Itb India e Itb Asia, entrambi crocevia di mercati turistici assai dinamici. In Italia, come da tradizione, sposiamo la Bit che tornerà a Milano dal 9 all’11 febbraio 2025 al grido di “se viaggi, si vede”.

Negli anni abbiamo siglato accordi con fiere in ogni angolo del pianeta, per poi decidere di stringere il cerchio e convogliare le nostre energie sui migliori. Ripartiamo dunque dal Wtm il cui tema 2024 – “How will you use your Travelpower?” – è a dir poco inebriante. Una domanda che parte da una convinzione, che condividiamo appieno: il turismo non è un semplice lavoro, ma un’occasione per cambiare il mondo. Tant’è che, negli ultimi mesi, attraverso le nostre cover abbiamo lanciato messaggi che vanno anche oltre il settore. Tra tutti “Torniamo umani” sul tema del burn-out, “Stop war” contro tutte le guerre e “Con te partirò” dedicato alle famiglie Lgbtq+.