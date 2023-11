Wtm, lanciato il portale Chiaratravels.com per i clienti di Emma Villas

Presentato al World Travel Market di Londra il portale, già online, del nuovo brand www.chiaratravels.com dedicato a ville e dimore di pregio in località internazionali. Già 160 proprietà disponibili in luoghi esclusivi delle Alpi e del Mediterraneo, tra cui la Croazia, Spagna, Grecia, Francia, Austria, Portogallo. Previsto un ampliamento del portfolio ville a 600 proprietà nei prossimi tre anni. Una strategìa dettata dai risultati di uno studio condotto da Astra Ricerche, secondo cui un italiano su due, la scorsa estate, ha sognato vacanze fuori dai confini nazionali, secondo l’Osservatorio Emma Villas. I dati dell’azienda indicano che, anche nell’arco di un unico anno solare, i clienti Emma Villas alternano destinazioni italiane ed estere per i loro soggiorni. Le mete più desiderate sono proprio in Europa, con Grecia (50%), Francia (44%), Portogallo (33,6%), Croazia (25%) e Spagna (23,4%) ai primi posti.

Da qui la mossa di Emma Villas S.p.a., azienda tra i principali player in Italia nel settore del vacation rental (affitti brevi di ville e tenute di pregio) quotata sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, di lanciare sul mercato “Chiara Travels”, il nuovo portale dedicato esclusivamente a ville e dimore di pregio in destinazioni estere, che sono già prenotabili sul sito.

“Chiara Travels” (Chiara viaggia), nasce dalla visione del fondatore e amministratore delegato, Giammarco Bisogno, e dalla passione per i viaggi della figlia Chiara, da cui il nome del brand, con l’obiettivo di “esportare” all’estero il modello Emma Villas e ampliare con nuove destinazioni il portfolio dell’azienda, conservando e replicando i valori che hanno contribuito a consolidare la leadership fino a oggi in Italia, con oltre 550 immobili in esclusiva e più di 50.000 clienti da tutto il mondo ogni anno.

Il progetto, che ha preso forma nel 2022 grazie ad un team di professionisti del settore con una forte conoscenza del mercato internazionale, ha visto la sua prima fase di sviluppo concretizzarsi attraverso la selezione di proprietà nei luoghi più incantevoli del Mediterraneo e non solo: Croazia, Spagna, Grecia, Francia, Austria, Portogallo. Dalla Provenza alle Cicladi, da Madeira a Megève, quello di Chiara Travels è un viaggio nelle destinazioni più iconiche, una proposta ai clienti che da quasi 20 anni viaggiano con l’operatore toscano e ai nuovi slow travellers di tutto il mondo in cerca di relax, privacy e sicurezza in dimore da sogno, immerse nella natura, al mare ma anche in montagna.

Si tratta di un nuovo ingresso importante in un settore che, quest’anno, per la prima volta, è tornato a fiorire. Si stima, infatti, che nel 2023 i ricavi del comparto turismo raggiungeranno i 2,5 trilioni di euro e che l’Europa sarà la destinazione preferita. A oggi le mete turistiche più visitate sono la Francia, con 79,4 milioni di arrivi, la Spagna con 71,6 milioni, e l’Italia con circa 50 milioni. Il settore è in salute: nel nostro Paese sono stati finalmente superati i risultati del 2019, indicando nell’anno corrente il momento ideale per il grande ritorno dei viaggi all’insegna della qualità.

È in questo contesto che si inserisce Chiara Travels che, forte dell’expertise di Emma Villas, farà leva su un team di villa specialist e una rete di partner locali referenziati, accreditati nelle diverse location, in grado di selezionare immobili di alto livello in Europa e di soddisfare le aspettative degli ospiti, in linea con gli standard qualitativi dell’azienda.

L’obiettivo è quello di proporre le nuove destinazioni estere ai clienti già presenti nel database Emma Villas, nonché a nuovi clienti attraverso attività mirate di marketing, relazioni con agenzie di viaggio e operatori specializzati nel “segmento ville” a livello internazionale.

«Nel processo di sviluppo di Emma Villas – osserva Giammarco Bisogno – abbiamo sentito l’esigenza di guardare anche al di là dei nostri confini nazionali, ben conoscendo l’abitudine dei nostri clienti di alternare destinazioni italiane ed estere per i loro soggiorni, anche nell’arco di un unico anno solare».