Wttc, al summit in Australia il gotha dell’industria turistica

Completato il panel di relatori del prossimo forum del World Travel & Tourism Council (Wttc), ospitato dal Tourism Western Australia (TWA), che si svolgerà a Perth (Boorloo), dall’8 al 10 ottobre. L’evento avrà per tema l’Australia “Terra antica: nuove prospettive” e metterà in luce il ricco patrimonio culturale e le meraviglie naturali del Paese, sottolineando l’innovazione e la crescita sostenibile per un turismo ricettivo responsabile.

Accanto ai maggiori player del settore e a funzionari governativi internazionali di tutto il mondo, interverranno anche manager di alto profilo, quali Greg O’Hara, fondatore e amministratore delegato senior di Certares e presidente del Wttc, Matt Goldberg, ceo di TripAdvisor, Audrey Hendley, presidente di American Express travel; Jerry Inzerillo, ceo del gruppo Diriyah Company, Hiroyuki Takahashi, presidente del consiglio di amministrazione di Jtb Corp, e James Thornton, ceo di Intrepid Travel.

Sul palco a Perth salirà anche il famoso ambientalista e presentatore televisivo Robert Irwin, noto per la sua dedizione alla conservazione della fauna selvatica e per l’ispirazione a cambiamenti positivi.

E a proposito dell’evento, Julia Simpson, presidente e ceo del Wttc ha sottolineato: «Al nostro nuovo summit saranno presenti i principali industriali del settore viaggi e turismo che stanno plasmando il nostro settore e le economie dei Paesi. Le loro intuizioni e la loro leadership sono cruciali per dare forma al futuro del comparto. In particolare l’Australia occidentale, con la sua straordinaria bellezza naturale e il profondo impegno per la sostenibilità e la diversità culturale, è lo sfondo perfetto per questo evento. Tenere il Global summit a Perth ci consente di essere pionieri di nuove idee per il turismo, onorando al tempo stesso le ricche tradizioni e l’antico patrimonio della terra».