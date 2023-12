Wttc, effetto rosa nel turismo: +24% di donne negli ultimi 10 anni

Effetto rosa shocking nel settore dei viaggi e del turismo. Negli ultimi 10 anni, infatti, il numero di donne direttamente impiegato nel comparto – a livello mondiale – è passato da 38,6 milioni a 47,8 milioni, pari ad un incremento del 24%. E’ quanto emerge dallo studio elaborato dal Wttc-World Travel & Tourism Council e dal Sustainable Tourism Global Center (Stgc), che ha pure riscontrato come l’ospitalità sia a oggi il principale “datore di lavoro” delle donne nella filiera turistica, rappresentando oltre la metà dell’occupazione femminile.

I giovani lavoratori, poi, sono indicati come una componente importante della forza lavoro del settore, rappresentando il 15% sia nel 2010 che nel 2021. Al contrario, la quota di giovani lavoratori nell’occupazione globale complessiva è scesa dal 16,5% nel 2010 al 12,5% nel 2021, evidenziando l’importanza dei viaggi e del turismo per l’occupazione giovanile.

La ricerca evidenzia la crescita costante dei giovani impiegati direttamente nel settore nell’ultimo decennio, con un totale di 39,7 milioni di posti di lavoro supportati da viaggi e turismo in tutto il mondo nel 2019, in crescita del 28% rispetto al 2010. Tuttavia, questa cifra è stata significativamente influenzata dal Covid 19, con l’occupazione giovanile diminuita del 27%.

In particolare, in tutti gli anni analizzati, più della metà dell’occupazione giovanile globale nel settore dei viaggi e del turismo si trovava nella regione Asia-Pacifico, con 9,2 milioni nel 2021. Con un tasso di crescita dell’occupazione giovanile di quasi il 37% tra il 2010 e il 2019, la regione ha superato tutte le altre aree, più vicine al 20%. Nel 2021 quasi il 34% dei posti di lavoro nel settore globale dei viaggi e turismo sono stati classificati come salari elevati, in aumento rispetto al 29,6% nel 2010.

Per Ahmed Al Khateeb, ministro del Turismo dell’Arabia Saudita: «Fornendo approfondimenti e dati sullo status quo del settore, il rapporto consente ai paesi e alle regioni di fissare obiettivi chiari per dare potere alle donne e coinvolgere i giovani. Il Regno dell’Arabia Saudita continua a svolgere un ruolo importante nell’investire nei talenti necessari per soddisfare le esigenze di questo fiorente settore. Ciò è strategicamente allineato con gli obiettivi Saudi Vision 2030 in relazione all’emancipazione dei giovani e delle donne. A titolo illustrativo, abbiamo aumentato la partecipazione femminile alla forza lavoro del 64% dal 2021».

Da parte sua Julia Simpson, presidente e ceo del Wttc, ha osservato: «Per la prima volta in assoluto possiamo dimostrare che il settore ha un impatto incredibilmente positivo a livello globale, sostenendo posti di lavoro con salari più alti, condizioni di parità per le donne e offrendo posti di lavoro a lungo termine, sostenibili ed economicamente attraenti ai giovani di tutto il mondo.»

Mentre Gloria Guevara, consigliere speciale capo del ministro del Turismo dell’Arabia Saudita, ha dichiarato: «Consideriamo questo rapporto congiunto come un’altra pietra miliare per il settore globale dei viaggi e del turismo. Sostenendo l’occupazione di qualità per i giovani e per le donne, sviluppiamo un settore più sostenibile. Questo approccio è in linea con Saudi Vision 2030, che mira a creare una vivace società saudita in cui tutti i cittadini possono prosperare».

Il rapporto fornisce inoltre una ripartizione regionale dell’occupazione in Europa, Americhe, Medio Oriente, Africa e Asia-Pacifico, ed è la prima analisi dell’impronta sociale globale dei viaggi e del turismo, suddivisa per età, genere e reddito: nel 2021 il settore impiegava una percentuale leggermente più elevata di donne rispetto ad altri settori a livello globale, il 39,3% rispetto a una media del 39,2%. E sempre secondo il rapporto, in tutto il mondo le donne rappresentano una quota maggiore dell’occupazione nel settore dei viaggi e del turismo rispetto alla forza lavoro nell’intera economia dell’Asia-Pacifico e delle Americhe. La percentuale di donne che lavorano nel settore dei viaggi e del turismo è in aumento anche in Africa dal 2010, e l’occupazione femminile nell’economia del Medio Oriente è cresciuta in modo significativo.