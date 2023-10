Wttc, partnership con Gstc per la sostenibilità nell’hôtellerie

Importante partnership siglata dal Wttc con Gstc (Global Sustainable Tourism Council) per la certificazione della sostenibilità alberghiera. Questo accordo, di fatto, è un segnale forte inviato al mercato riguardo alle sfide da raccogliere e alle collaborazioni che bisogna mettere in atto nel settore dei viaggi e del turismo.

Il processo per la sostenibilità degli hotel avviato dal World Travel and Tourism Council vedrà quindi l’integrazione di una fase intermedia tra la verifica Wttc Hotel Sustainability Basics e la certificazione Gstc Hotel Sustainability.

Per Julia Simpson, presidente e ceo del Wttc, «collaborare con un ente stimato come Gstc rafforza il nostro impegno nel guidare il settore verso un futuro più sostenibile. È fondamentale collaborare con attori globali per guidare il cambiamento, stabilendo parametri di riferimento e ispirare gli altri a seguire queste best practices. Con membri sparsi in tutto il mondo, il rigoroso programma di accreditamento di Gstc non solo migliora la nostra iniziativa, ma garantisce anche che il settore dell’ospitalità a livello mondiale si muova verso una visione unificata di sostenibilità.»

Randy Durband, ceo di Gstc sottolinea: «Wttc Hotel Sustainability Basics è un livello base realizzato per alberghi di qualsiasi dimensione e tipo per iniziare il loro viaggio verso pratiche sostenibili. La certificazione Gstc da parte degli organismi accreditati è ampiamente riconosciuta come standard di riferimento nella certificazione degli hotel sostenibili, con i più alti livelli di garanzia esistenti».

I principi di base sulla sostenibilità degli hotel del Wttc sono già accessibili al settore e il secondo programma di verifica intermedia, di prossima introduzione, è previsto per il 2024.Ciò costituirà il trampolino di lancio fondamentale tra i principi fondamentali della sostenibilità degli hotel del Wttc e la rigorosa certificazione del Gstc, garantendo un progresso graduale ma completo verso la sostenibilità.