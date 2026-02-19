Zala alla guida italiana della Ferrovia Retica

Ferrovia Retica, cambio al vertice del mercato Italia dopo 30 anni. Finisce l’era di Enrico Bernasconi, che a marzo andrà in pensione, e comincia quella di Matteo Zala. 28 anni, alle spalle studi e stage internazionali (Australia, New York), unisce competenze globali e radici locali.

Zala, infatti, è originario del Canton Grigioni ed è operativo dal novembre del 2025. “Sono entusiasta di annunciare – ha scritto sul profilo Linkedin – che sono entrato a far parte della Ferrovia Retica come market manager Italia. Cresciuto con questa iconica ferrovia che passava proprio davanti al giardino di casa, sarà un onore rappresentarla ora nel suo mercato estero di riferimento più significativo“.

Obiettivi? Focus sui canali digital e sui social e innalzare la qualità dell’offerta. A marzo e a Pasqua una novità, il Bernina Panorama Inverno, che collegherà St. Moritz-Poschiavo-Tirano e viceversa.

La Ferrovia Retica (RhB), nel paesaggio dell’Albula e del Bernina, è Patrimonio mondiale Unesco dal 2008 e collega Tirano (Italia) a St. Moritz/Thusis (Svizzera). Riconosciuta per l’eccezionale ingegneria che si integra perfettamente nel paesaggio alpino, include il famoso Trenino Rosso del Bernina che supera i 2.256 metri senza cremagliera.

A Zala anche gli auguri per la nomina da parte di Moreno Cortesi, nuovo direttore della Regione Bernina: “È motivo di orgoglio vedere una persona così legata al proprio territorio ricoprire un ruolo chiave come quello di responsabile del Mercato Italia della Ferrovia retica. Avere qualcuno che conosce la valle ‘da dentro‘, che ne ha vissuto i luoghi, la cultura e le dinamiche, è un valore aggiunto enorme, non solo per la Ferrovia Retica, ma anche per tutto il nostro sistema regionale”.

La foto è tratta dal profilo Linkedin