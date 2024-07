Zanzibar a 5 stelle deluxe: The Cocoon apre il nuovo Bawe Island

New entry in casa The Cocoon Collection: il brand di strutture ricettive di lusso parte di Azemar ha inaugurato a Zanzibar Bawe Island il primo “one island one resort” a 5 stelle sulla destinazione. Già noto per The Island Pongwe e Gold Zanzibar Beach House & Spa a Kendwa, The Cocoon Collection arricchisce così la sua offerta sull’isola.

Bawe Island accoglie gli ospiti con tutte le facility di un hotel 5 stelle luxury. Situato a 15 minuti di trasferimento in barca o water taxi da Stone Town, il resort combina il fascino dell’isola con un design contemporaneo e influenze african chic, offrendo privacy ed esclusività grazie alla sua posizione immersa nella natura.

Su una superficie di oltre 30 ettari, Bawe Island ospita solo 70 ville. Le sistemazioni spaziano dai 200mq della Sunrise Villa ai 500mq del Sultan Palace, tutte dotate di giardino privato, piscina e il servizio di maggiordomo esclusivo con chef a disposizione.

Bawe Island by The Cocoon Collection permette anche di esplorare le bellezze di Zanzibar come il Freddy Mercury Museum, la foresta di Jozani, Stone Town, Prison Island. L’isola è inoltre dotata di un eliporto che la connette rapidamente alla Tanzania.

La struttura si distingue anche come una gourmet island grazie ai suoi 5 ristoranti principali e un main bar, tutti accessibili con la formula “dine around” che offre un servizio à la carte fin dalla colazione senza costi extra.

Bawe Island punta anche sulla sostenibilità ambientale. La struttura è integrata nel territorio e ha adottato misure innovative come la creazione del parco solare più grande di Zanzibar, l’implementazione di micro turbine eoliche e il riciclo delle acque scure. In collaborazione con il governo locale, è in sviluppo la creazione di un’area marina protetta attorno all’isola, contribuendo alla preservazione dell’ecosistema locale.

Attilio Azzola, founder e corporate sales manager di The Cocoon Collection, commenta: «Eravamo alla ricerca di una location adatta a realizzare una nuova struttura a 5 stelle lusso e appena sbarcati sull’isola ci siamo innamorati dello splendore di questa piccola meraviglia della natura. A quel punto la sfida era realizzare un resort che andasse a soddisfare le richieste di una clientela di alta gamma, oramai abituata a standard qualitativi che a Zanzibar ancora non c’erano, e allo stesso tempo rispettare e possibilmente valorizzare questo ambiente naturale unico e delicato».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa Tre Cocoon Collection