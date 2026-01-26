Zanzibar, perché scegliere Bawe Island? Lo spiega Azemar alle adv torinesi

Con il nuovo anno riprendono le serate Azemar dedicate alla promozione, presso le agenzie di viaggi di tutta Italia, del nuovo gioiello del tour operator milanese, Bawe Island, a Zanzibar.

A partecipare all’incontro del 22 gennaio, le agenzie dell’area torinese invitate al ristorante La Maison Delfino di Moncalieri, alle porte di Torino. Insieme a loro, in rappresentanza del partner Emirates, Marco Bianchi (senior sales executive) e Nadia Comella (sales executive).

Per Azemar, hanno fatto gli onori di casa: Alessandro Azzola (managing director), Loris Giusti (key account) e Federico Calò (area sales Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta).

Bawe Island, inaugurato a luglio 2024, si trova in una esclusiva isola di fronte le coste di Zanzibar: qui un ambiente incontaminato e la totale privacy sono il plus di un’offerta che unica che porta gli ospiti del resort a godere di mare e di spiagge incontaminate riservati in esclusiva.

L’isola è molto grande, circa 30 ettari, e la struttura dispone di soltanto 70 camere inserite in un contesto naturale unico.

Il resort è a soli 15 minuti di barca da Stone Town, ciò garantisce anche la possibilità di associare il relax sulla spiaggia alle escursioni nella parte antica della capitale di Zanzibar.

Per Azemar, Bawe Island è l’ultimo tassello di un piano di espansione di che procede su due fronti: l’attività di tour operator sull’Oceano Indiano e quella di gestore delle strutture di proprietà inserite nella The Cocoon Collection, il brand che racchiude le sei proprietà alle Maldive e Zanzibar.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Azemar