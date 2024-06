Zel, l’hotel lifestyle di Nadal aprirà anche in Albania

Spettacolare smash di Rafa Nadal in Albania. Il sesto hotel del brand Zel, il marchio di hotel lifestyle firmato dal fuoriclasse spagnolo di tennis, nascerà a Valona e sarà una nuova struttura a 5 stelle che verrà costruita entro i prossimi due anni da partner locali, già in sodalizio con Meliá Hotels International.

Nadal, insieme proprio a Gabriel Escarrer Julià, fondatore e presidente onorario di Meliá Hotels International, a fine 2022 si è lanciato nell’imprenditoria, dando vita ad un nuovo concept-resort basato sull’estetica mediterranea, la vita all’aria aperta e incentrato sulle più ricche e gratificanti esperienze da vivere in vacanza, con un occhio al segmento leisure e bleisure.

Quello di Nadal è un vero e proprio progetto alberghiero a lungo termine, che vedrà sorgere 20 hotel in 5 anni, «ma non sarà la fine della mia carriera», aveva subito sottolineato durante la presentazione del primo hotel a Mallorca, illustrando la filosofia del brand: «Zel è sinonimo di sentirsi bene in ogni momento e godersi la vita come la viviamo in tutto il Mediterraneo. Da viaggiatore globale, il lancio di un mio marchio alberghiero è un progetto che avevo in mente da molto tempo».

L’hotel di Valona, con apertura prevista per il 2026, sarà come gli altri: molto mediterraneo e riserverà esperienze a pacchetti speciali per gli ospiti, tra cui, naturalmente, ci saranno moltissimi appassionati di tennis e grandi ammiratori del campione, speranzosi di incontrare il loro idolo che ogni tanto compare sui campi dei suoi resort.

Oltre a Valona, è già prevista l’apertura di altri due hotel: lo Zel Gran Via a Madrid e lo Zel Punta Cana nella Repubblica domincana, che inizieranno ad accogliere i clienti nel 2025. Poi sarà la volta dello Zel Sayulita, in Messico.