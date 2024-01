A Dubai apre il futuristico One&Only One Za’abeel

Nello scintillante skyline di Dubai spuntano due grandi torri grattacielo gemelle unite da un ponte sospeso a 100 metri d’altezza.

Si tratta del nuovo One&Only One Za’abeel di Erzner International, il Gruppo dell’ospitalità del lusso ed extra lusso, che ha aperto nella città dell’architettura futurista, il primo resort urbano verticale.

«Kerzner International si è sempre imposto come pioniere nella creazione di esperienze di ospitalità uniche e One&Only One Za’abeel non fa eccezione. Abbiamo superato le aspettative convenzionali con l’obiettivo di reinventare il concetto di ospitalità urbana ultra-lusso. Integrandosi nello skyline di Dubai in continua evoluzione, il progetto One Za’abeel rappresenta l’epitome dello sviluppo architettonico non solo per gli Emirati Arabi Uniti, ma a livello globale, innalzando ulteriormente gli standard d’eccellenza e l’energia per cui la destinazione è riconosciuta e siamo entusiasti di accogliere i viaggiatori internazionali nel nostro primo Urban Resort in una struttura così straordinaria», ha sottolineato Philippe Zuber, chief executive officer di Kerzner International.

Il nuovo avveniristico One&Only One Za’abeel, disegnato dal prestigioso studio Nikken Sekkei, ospita un hotel e residenze di lusso. All’interno dell’hotel, particolari suite angolari progettate per un’esperienza urbana immersiva, con viste spettacolari a 180 gradi sullo skyline di Dubai. Alcune includono un lettino per massaggi, una zona per la meditazione e lo stretching, altre dispongono di pannelli acustici, delle più recenti tecnologie audiovisive e offrono una serata cocktail privata in suite per un massimo di 10 ospiti. Per i viaggiatori business, una suite che dispone di una sala meeting d’avanguardia per incontri privati e il lavoro da remoto.

Fiori all’occhiello della proposta di soggiorno, una royal suite che dispone di tre aree living separate, tra cui una lussuosa lounge con zona bar, una sala pranzo per 10 persone e un salotto privato e un attico di 755 m² che è una rivisitazione delle ville sulla spiaggia firmate One& Only con, piscina a sfioro all’aperto privata, sala cinema, palestra e una serie di servizi esclusivi, fra cui un host dedicato, personal training, trattamenti spa in villa e chef privato. Un futuristico boulevard sospeso a 100 metri d’altezza, si ispira alle vivaci strade di New York e Hong Kong con ristoranti di alcuni fra migliori chef stellati al mondo.

In cima alla costruzione, la piscina a sfioro sospesa più lunga degli Emirati con vista ininterrotta sullo skyline cittadino. Gli ospiti di One&Only One Za’abeel possono usufruire di due sale da ballo, sei sale riunioni, un club privato e del club kidsonly per bambini dai 4 ai 12 anni.

One&Only One Za’abeel ospita infine il primo longevity hub di Clinique La Prairie negli Emirati. Distribuito su tre piani all’interno del resort, l’hub propone viaggi di benessere ultra-personalizzati nelle 29 sale trattamenti.