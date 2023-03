A Dubai il primo educational del tour operator creo

Dopo un anno e mezzo di attività primo educational per il tour operator pesarese creo. Un viaggio con destinazione Dubai, organizzato in collaborazione di Air Arabia, a cui hanno partecipato otto agenti di viaggi. Per loro il privilegio di vivere la destinazione con gli occhi dei product manager, seguendo percorsi e utilizzando servizi proposti nelle tracce di viaggio pensate per i clienti.

Partiti da Bergamo, gli agenti e gli accompagnatori sono atterrati a Sharjah. Il programma, con visite ai migliori hotel dell’Emirato, ha incluso numerose attività che hanno permesso agli adv di vivere in prima persona il viaggio dei loro clienti: dai suk tradizionali al safari nel deserto, dalla vista mozzafiato del Burj Khalifa alla crociera notturna in Dhow Cruise a Dubai Marina.

Affascinante la salita al The View, per ammirare l’isola a forma di palma e lo skyline di Dubai, così come assistere a La Perle, il primo show permanente di Dubai in cui si mixano performance artistiche e visioni futuristiche del Paese. Numerose le site inspection già con il pensiero ai suggerimenti e ai consigli da dare ai viaggiatori.