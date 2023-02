A Dubai riapre l’iconico Bab Al Shams Desert Resort

A Dubai, l’iconico Bab Al Shams Desert Resort è tornato ad accogliere i viaggiatori internazionali da venerdì 10 febbraio. Come parte della collezione Rare Finds di Kerzner International, la struttura conserva la sua eredità come il più longevo rifugio tra le dune dorate del deserto degli Emirati Arabi.

L’architettura e il design degli interni di Bab Al Shams, il cui nome in arabo significa “Porta del Sole”, si ispirano alle tonalità del deserto integrandosi perfettamente con l’ambiente circostante. Con 115 camere e sontuose suite, ospitate in 16 edifici a due piani, il resort è una vera e propria oasi moderna, ripensato come un rifugio rilassante con un sottile accento moresco.

La nuova era di Bab Al Shams è segnata da esperienze uniche a disposizione degli ospiti per vivere soggiorni immersivi nel deserto di Dubai: cene teatrali, trattamenti di benessere olistici e avventure tra le dune, unite a un livello di ospitalità eccezionale per soddisfare qualsiasi esigenza.

«Siamo orgogliosi di presentare il nuovo emozionante progetto di Bab Al Shams – afferma Gilles Soheir, general manager – Tutto il team è entusiasta all’idea di continuare a tramandare l’essenza e le storie di questo santuario per far rivivere un’autentica esperienza beduina ai nostri ospiti».

Tutti i ristoranti utilizzano ingredienti di provenienza sostenibile e locale per sostenere i produttori della regione, e propongono piatti capaci di mettere in risalto il meglio di ogni cucina, arricchendo la vivace scena culinaria di Dubai.

Il ristorante Al Hadheerah offre un’esperienza multisensoriale sotto le stelle che collega passato e futuro delle tradizioni arabe. Zala – il cui nome significa “baldacchino” – riprende i dettagli architettonici in ambienti contemporanei di ispirazione ottomana e greca dall’atmosfera vibrante. Il resort ospita anche Ya Hala, un affascinante cigar bar in stile speakeasy, e l’Anwā Sunset Lounge che, con un’ambientazione panoramica sul deserto, fonde diverse tradizioni culinarie dell’estremo Oriente e del Sud-Est asiatico.

Indirizzo ideale per soggiorni in famiglia, Bab Al Shams dispone anche di spazi e attività dedicati agli ospiti più piccoli al Kid’s Club, che dispone di una selezione di giochi da tavolo, film e un parco giochi all’aperto sulla sabbia con zip line per bambini.

Il resort è inoltre location perfetta per matrimoni, eventi, retreat incentive e meeting aziendali, con spazi Mice al chiuso e all’aperto che accolgono fino a 500 persone.