A New York con chef Belfiore: l’idea dell’adv Vivere&Viaggiare di Desenzano

Parola d’ordine «creatività». E anche «comunicazione». Sono questi gli elementi chiave del nuovo approccio focalizzato sulla valorizzazione delle competenze imprenditoriali del Gruppo Bluvacanze, in via sperimentale per tutta la divisione retail.

Proprio in tale ottica, la realtà distributiva di Msc Crociere segnala un caso-esempio di un programma di viaggio di gruppo nato all’interno dell’agenzia Vivere&Viaggiare di Desenzano del Garda: un modo nuovo di far conoscere New York, con il coinvolgimento di Andrea Belfiore, tra l’altro amatissimo negli States e vincitore della popolare trasmissione televisiva Pechino Express, che in autunno accompagnerà gli ospiti a conoscere le emozioni della Grande Mela attraverso alcune particolarissime esperienze culinarie.

Un’iniziativa che ha già fatto il pieno di adesioni e che sarà certamente ripetuta anche nella primavera 2024.

Tra le attrattive del tour c’è lo specialissimo show cooking condotto dallo stesso Belfiore in un loft di New York, che coinvolgerà direttamente i partecipanti del viaggio organizzato dall’agenzia Vivere&Viaggiare di Desenzano.

«Al di là dell’organizzazione, l’attività più time spending del progetto è di comunicazione e soprattutto social media – commenta Nancy Manna, a capo dell’agenzia Vivere&Viaggiare di Desenzano – Di fatto siamo perfettamente nel modello di ibridazione online to offline di Bluvacanze: almeno l’80% dei clienti che ci conosce online chiede anche un appuntamento e passa in agenzia. Solo il 20% completa un acquisto senza incontrarci».

«Ideare e dare vita a progetti replicabili e condivisibili dall’intera rete è un obiettivo che ci siamo dati e sul quale stiamo investendo, anche attraverso strumenti tecnologici che ci permettano automatismi ed integrazioni di business», spiega Antimo Russo, della direzione network del Gruppo Bluvacanze.