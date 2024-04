Abu Dhabi, obiettivo quaranta milioni di turisti entro il 2030

Un nuovo piano di sviluppo del turismo per Abu Dhabi, il Tourism Strategy 2030, è stato annunciato dallo sceicco Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente del consiglio esecutivo di Abu Dhabi, che si svilupperà sotto la guida del Dipartimento della cultura e del turismo di Abu Dhabi (Dct Abu Dhabi).

L’obiettivo del progetto è portare l’emirato a 39,3 milioni visitatori entro il 2030, con una crescita del 7% su base annua. Il piano prevede inoltre di accrescere il contributo del settore turistico e dei viaggi al Pil degli Emirati Arabi Uniti, portandolo da circa 49 miliardi di Aed nel 2022 a 90 miliardi di Aed all’anno entro il 2030.

La nuova strategia genererà 178.000 nuovi posti di lavoro entro il 2030, con il numero dei visitatori internazionali che pernotteranno nell’emirato che dovrebbe quasi raddoppiare, passando a 7,2 milioni nel 2030.

Quattro i punti strategici del nuovo piano: offerta e attivazione della città; promozione e marketing; infrastrutture e mobilità; visti, licenze e regolamenti.

Il primo punto mira a migliorare ulteriormente l’esperienza complessiva degli ospiti, promuovendo siti culturali, parchi a tema, offerte di vendita al dettaglio e nuove catene alberghiere. In generale, il calendario di eventi dell’emirato verrà potenziato.

Per promozione e marketing, Dct Abu Dhabi raddoppierà i suoi sforzi di espandendo la sua portata internazionale da 11 a 26 mercati e migliorando la sinergia all’interno dell’ecosistema turistico di Abu Dhabi. Stabilirà inoltre partnership strategiche globali con media e brand famosi per collaborazioni di alto profilo, creando contenuti avvincenti e specifici per il mercato.

Il focus su infrastrutture e mobilità aumenterà la disponibilità di camere d’albergo in varie categorie, tra cui lusso, glamping e soggiorni in fattoria.

Grazie a preziose collaborazioni, l’emirato si propone di migliorare la viabilità, i trasporti pubblici e le infrastrutture incrementando l’afflusso di visitatori grazie all’aumento della capacità di posti volo con le compagnie aeree locali e internazionali

Infine, saranno semplificati i processi di rilascio di visti, licenze e regolamenti. In collaborazione con le agenzie governative competenti, le piattaforme e i processi migliorati ridurranno i tempi per tutte le domande e i permessi, per facilitare le opportunità di business e attrarre investimenti.

Mohamed Khalifa Al Mubarak, presidente di Dct Abu Dhabi, ha dichiarato: «Tourism Strategy 2030 segna un momento cruciale nel percorso di trasformazione di Abu Dhabi, rappresentando una leva vitale nella nostra continua evoluzione. Concepita insieme ai nostri partner principali, la strategia sottolinea il nostro impegno costante nel promuovere una crescita sostenibile e uno sviluppo strategico nel settore dei viaggi e del turismo. Attraverso iniziative accuratamente studiate per sbloccare opportunità economiche, amplificare la nostra cultura distintiva e migliorare la proposta di valore dell’emirato, stiamo gettando le basi per un futuro vivace e prospero che trascende le generazioni».

Nel 2023, il settore turistico di Abu Dhabi ha registrato una notevole impennata, accogliendo quasi 24 milioni di visitatori. Gli arrivi da mercati internazionali chiave come India, Russia, Regno Unito, Cina e Arabia Saudita hanno avuto un ruolo fondamentale, insieme ai turisti attratti dal ricco palinsesto di oltre 150 eventi dell’emirato, dalle sue spiagge incontaminate e dai suoi paesaggi naturali, nonché dai suoi siti culturali e la grande Moschea dello sceicco Zayed, hanno attirato oltre 8,7 milioni di visitatori. L’offerta di musei, festival culturali e mostre d’arte ha toccato un’affluenza record al Louvre Abu Dhabi, sottolineando il fascino dell’emirato.

Il numero di visitatori è stato ulteriormente incrementato grazie a un aumento del 44% degli eventi Mice. Inoltre, grandi appuntamenti come il Motn Festival e il Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix, hanno ulteriormente consolidato la posizione di Abu Dhabi come centro globale per il tempo libero e il turismo.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa del Dipartimento della cultura e del turismo di Abu Dhabi