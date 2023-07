Abu Dhabi Turismo, musei e industrie creative nella roadmap 2023

C’è la cultura al centro della roadmap 2023 del Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi. Dopo le performance positive del 2022, il Dct ha illustrato i suoi piani per la crescita, considerando il turismo in crescita con oltre 24 milioni di visitatori totali, un aumento della consapevolezza del patrimonio culturale emiratino pari all’80% e i 4 milioni di visitatori nei siti culturali di Abu Dhabi.

«Con la cultura al centro di tutto ciò che facciamo – osserva – Saood Al Hosani, sottosegretario della Dct di Abu Dhabi – abbiamo fissato obiettivi audaci e ambiziosi per il 2023, promuovendo, salvaguardando e dando nuovo impulso ai settori della cultura e del turismo. Alcuni risultati per il 2022, dimostrano come abbiamo riacceso il motore della crescita, grazie a questi settori resilienti, a una leadership visionaria e a partnership chiave tra le diverse industrie creative. Stiamo permettendo al turismo d’affari e leisure di prosperare».

Il dipartimento continua dunque a sviluppare politiche per preservare il patrimonio di Abu Dhabi, i musei e i siti culturali dell’emirato e a curare programmi di arti visive e performative, attirando un pubblico eterogeneo dagli Eau, dalla regione e dal mondo. La cultura e il turismo sono visti come importanti fattori di sviluppo sociale ed economico della nazione e l’impegno è costruire un’economia diversificata, dinamica e sostenibile per l’emirato. Inoltre, Dct Abu Dhabi promuove e tutela la lingua araba, assicurando che le sue numerose iniziative siano radicate nel territorio e nel contesto dell’emirato.

Per sostenere l’obiettivo del Dipartimento di accogliere più di 24 milioni di visitatori nel 2023, l’offerta della destinazione è in continua crescita, come dimostrano le recenti aperture di molte nuove attrazioni come SeaWorld Yas Island, Abu Dhabi, Pixoul Gaming, Adrenark Adventure e Snow Abu Dhabi. Nel corso del 2023, Experience Abu Dhabi raggiungerà più di 40 mercati a livello internazionale, attraverso 22 campagne creative.

Il Dct ha quindi svelato i dettagli relativi ai visitatori del 2022, contenuti nel Rapporto annuale del Dipartimento, sottolineando come Abu Dhabi abbia raggiunto i 18 milioni di visitatori, con un aumento del 17% rispetto all’anno precedente, nell’ambito della ripresa dalla pandemia. Una crescita del turismo legata anche a una gamma ampliata di esperienze culturali, intrattenimento, eventi sportivi, fiere e roadshow internazionali, disponibili tutto l’anno.

Confermata la crescita delle visite sia leisure che Mice, con i tassi di occupazione alberghiera per il 2022 che hanno superato il 70%, superando così la media del Medio Oriente. Ciò ha comportato un aumento del 24% dei pernottamenti in hotel, che hanno raggiunto i 4,1 milioni, rispetto al 2021, mentre la durata media del soggiorno per visitatore è stata di tre notti, con un significativo aumento del 18% su base annua dei ricavi per camera disponibile, rispetto al 2021.

La posizione di Abu Dhabi come destinazione principale per gli eventi aziendali è stata rafforzata dall’accoglienza di oltre 600.000 visitatori Mice e dall’ospitalità di 1.210 eventi Mice nel 2022. Per quanto riguarda il futuro dell’attività Mice nell’emirato, il Dct ha recentemente vinto la gara per ospitare la 13ª Conferenza Ministeriale dell’Organizzazione Mondiale del Commercio.