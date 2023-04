Accor, a Cagliari l’opening dell’MGallery Palazzo Tirso

MGallery, il marchio di boutique hotel di lusso del Gruppo Accor, ha annunciato l’apertura di Palazzo Tirso Cagliari in Sardegna il prossimo 8 aprile.

Autentico gioiello architettonico degli anni Venti, questo ex palazzo italiano trasformato in un hotel a cinque stelle offre 85 camere e suite, due ristoranti – uno gourmet e uno sul rooftop con vista su tutta la città – due bar, una Spa by l’Occitane, una palestra e tre sale riunioni. Si distingue inoltre per la maestosa facciata neorinascimentale.

L’hotel si trova di fronte al porto turistico di Cagliari e a pochi passi dalla centralissima via Roma. Palazzo Tirso Cagliari – MGallery è dotato di tutti i comfort e delle più moderne tecnologie. Dispone di 85 camere, di cui sei attrezzate per ospiti disabili; tra le 85 stanze ci sono nove suite con vista mare, tra cui una suite presidenziale.

La Suite Presidenziale Marina 1926 è un inno alle tradizioni locali dove mosaici veneziani e Art Nouveau si fondono per creare un bozzolo raffinato e colorato; la suite, posta su due livelli, dispone di due balconi privati che offrono una vista sulla città e sul Golfo degli Angeli, un autentico plus.

L’hotel dispone di tre sale riunioni dotate di luce naturale. Questi spazi, per un totale di 180 metri quadrati, possono ospitare fino a 90 partecipanti e sono ideali per eventi e conferenze aziendali.