Aci World incorona Milano Bergamo miglior aeroporto Ue

Miglior aeroporto europeo nella categoria tra 5 e 15 milioni di passeggeri. Per il secondo anno consecutivo Aci World, l’associazione mondiale degli aeroporti, conferma il prestigioso riconoscimento all’aeroporto di Milano Bergamo, che si aggiudica quindi l’Airport Service Quality Award.

Il premio – la cui attribuzione è stata annunciata è celebrata anche nel corso dell’ultima conferenza di Ryanair nello scalo – viene assegnato sulla base dell’opinione espressa dai viaggiatori in circa 500.000 interviste raccolte da Aci, relativamente all’esperienza di viaggio fra i 300 migliori scali del mondo.

Non solo. A Milano Bergamo l’Aci ha conferito anche le qualifiche di aeroporto più gradevole e di più agevole uso in Europa: Most Enjoyable Airport in Europe and Easiest Airport Journey in Europe. Riconoscimenti di un certo peso, non solo per un raffronto con la maggioranza degli scali mondiali, ma anche per il fatto che Aci World confronta l’offerta dei vari aeroporti su oltre 30 aspetti: tra questi, trasporti da e per lo scalo e infrastrutture di accesso all’aeroporto, parcheggi, tempi d’attesa al check-in, ai controlli di sicurezza, ai controlli passaporti e alla riconsegna bagagli, cortesia e problem solving del personale, qualità dell’offerta commerciale – ristorazione inclusa – e delle informazioni fornite, comfort e pulizia.

Valutazioni che trovano riscontro nel notevole incremento di traffico passeggeri registrato nel 2022, raddoppiato rispetto all’anno precedente. Dato che ha indotto Sacbo, la società che gestisce Orio al Serio, a garantire i migliori servizi a una clientela giovane – il 73% ha meno di 45 anni e il 50% ne ha meno di 35 – per la forte presenza femminile – il 48% del totale – la familiarità con l’uso del computer – oltre il 94% delle prenotazioni avviene via internet – e il diffuso uso di mezzi pubblici, il 35% dei passeggeri.

Da qui l’elogio di Luis Felipe de Oliveira, direttore generale di Aci Europe: «I vostri passeggeri hanno voluto comunicare e riconoscere il successo nel fornire un’esperienza superiore al cliente. Rivolgo i miei ringraziamenti e le iù calorose congratulazioni a voi e all’intera comunità aeroportuale».