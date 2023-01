Ad Anguilla debutta il t.o. local Quest Experience

Debutto operativo ad Anguilla del nuovo tour operator Quest Experience, che di fatto estende l’offerta “What We Do In Anguilla” con un team in grado di promuovere nuove esperienze nell’isola a un sempre più ampio pubblico.

Di fatto Quest Experience è un sito di prenotazione online di Anguilla che mette in contatto le persone sotto il segno delle esperienze locali. Alcune nuove esperienze nel sistema di prenotazione includono ad esempio The Valley Walking Tour, ovvero tour a piedi della capitale di Anguilla; gite su sentieri fuoristrada oppure tour in bicicletta verso luoghi panoramici e ancora degustazione di rum di produzione locale; attività outdoor con minigolf a 18 buche presso l’Anchor Miniature Golf appena riaperto e sport acquatici come il tubing, la banana boat, lo sci nautico,il wakeboard e altro ancora.

Infine l’esperienza romantica del Full Moon Bon Fire Night con storie locali e musica. A completare la gamma di proposte in loco Quest Experience annovera anche il noleggio di barche e l’offerta di Perry’s Sea Activities con tour e servizi e attività charter.