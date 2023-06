Addio a Adina Persano, storica presidente dell’Associazione nazionale guide turistiche

La Angt-Associazione nazionale guide turistiche ha comunicato la scomparsa della amata e stimata ex presidente, Adina Persano, dopo una lunga malattia, “che non le ha impedito di continuare a seguire, con passione e competenza, tutto quanto riguarda la nostra professione”.

Nella nota sui sottolinea come Persano sia stata un faro per Angt: per la sua cultura e la conoscenza del diritto, per la costanza nel seguire quotidianamente i passaggi della cronaca e della politica “che ci riguardano, ma anche e soprattutto per la sua forza straordinaria, per il suo spirito pratico e le sue doti umane che l’hanno resa un vero punto di riferimento per tutti i soci”.

Alla famiglia di Atina Persano e a tutto lo staff di Angt le condoglianze di tutta la redazione de L’Agenzia di Viaggi Magazine.