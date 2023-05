Additive sfrutta Lead Ads di Meta e potenzia la visibilità online degli hotel

L’agenzia di online marketing Additive, che lavora con hotel e resort in Italia, Germania, Svizzera, Austria, Spagna e Croazia, spinge sul potenziamento della relazione tra aziende e clienti con Lead Ads di Meta, che lavora nell’ambito delle inserzioni online per l’acquisizione di nuovi contatti.

Per Ortner’s Resort in Germania, le inserzioni di Additive con il tool Meta si sono avvalse di una creatività che valorizza i benefit del resort mettendo in evidenza un’offerta indirizzata a chiunque avesse fatto richiesta di maggiori dettagli attraverso il modulo collegato. Cliccando sul pulsante di call to action, i potenziali clienti hanno avuto accesso a una scheda precompilata con le loro informazioni di contatto già registrate sulle app di Meta, senza doverle inserire manualmente. Successivamente, Additive ha sviluppato l’interazione con questi stessi contatti, fino alla fase di richiesta di prenotazione e di conversione finale.

«Oggi l’aumento di valore che un’azienda riesce a generare per il proprio business è strettamente legato ai contatti che questa è in grado di raccogliere. Punto cardine sono quindi i potenziali clienti e le persone realmente interessate ai suoi prodotti o servizi – spiega Francesca Mambretti, head of sales, mid-market di Meta in Italia – Il test condotto da Additive ha confermato l’efficacia di Lead Ads per contribuire alla crescita del business, in sinergia con una strategia di marketing orientata alla fidelizzazione del cliente, che genera contatti qualificati portando a un incremento delle conversioni».

«I risultati del test sottolineano il nostro impegno per migliorare le performance e le attività di innovazione nel marketing del settore dell’hotellerie – aggiunge David Weitlaner, responsabile marketing digitale di Additive – La nostra strategia di generare contatti qualificati per convertirli in prenotazioni nel corso del customer journey si è già dimostrata molto efficace in passato, ma è stata ulteriormente migliorata grazie alle campagne caratterizzate dai Lead Ads di Facebook. Queste soluzioni offrono ai nostri clienti un maggiore ritorno sulla spesa pubblicitaria e un minor costo per acquisizione. Il test ha confermato che la generazione di contatti è un approccio all’avanguardia, che ha il potenziale per portare il marketing dell’hôtellerie a un livello superiore».