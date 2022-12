Aer Lingus volerà a Olbia e Brindisi in estate

Lancio della programmazione estiva 2023 per Aer Lingus, che ha annunciato voli verso 53 destinazioni europee dall’Irlanda, comprese tre nuove rotte che collegano Dublino con Olbia, Brindisi e Kos (Grecia).

Con un consistente aumento della capacità, l’operativo estivo del prossimo anno testimonia la notevole ripresa dei viaggi turistici e la crescente domanda di destinazioni europee soleggiate, in particolare del Mediterraneo. Per il mercato italiano Aer Lingus collegherà Dublino con nove aeroporti: Brindisi (2 voli settimanali); Milano Linate (un volo giornaliero); Milano Malpensa (4 voli settimanali); Napoli (un volo giornaliero); Olbia (2 voli settimanali); Pisa (3 voli settimanali); Roma (due voli giornalieri); Venezia (un volo giornaliero) e Verona (3 voli settimanali).

Susanne Carberry, chief customer officer di Aer Lingus, ha commentato: «La domanda di destinazioni europee soleggiate è ai massimi storici dopo la pandemia e per questo siamo lieti di annunciare un aumento della capacità sulle rotte più gettonate della programmazione estiva. Offriamo tre nuove destinazioni molto interessanti a tariffe vantaggiose, ovvero Olbia, Brindisi e Kos, che i nostri clienti desiderano sicuramente esplorare quest’estate. Riscontriamo grande interesse per i viaggi e per questo la nostra ambiziosa espansione in Nord America prosegue con la partenza dei servizi per Cleveland e Hartford, un’offerta da record con ben 2,25 milioni di posti transatlantici».