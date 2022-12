Aeroitalia lancia 15 rotte da Firenze per l’estate

La compagnia aerea italiana Aeroitalia annuncia una maggiore espansione da Firenze raggiungendo 15 rotte non stop nel suo programma per la summer 2023. Il network infatti include nuovi servizi diretti da Firenze a Londra Heathrow, Tel Aviv, Malta, sette destinazioni nel Sud Italia, due destinazioni in Europa centrale e orientale – Praga e Bucarest – e le popolari destinazioni estive per il tempo libero di Heraklion, Corfù e Ibiza.

«Siamo super entusiasti di annunciare un’importante espansione dalla nostra base di Firenze raggiungendo 15 destinazioni non-stop nel cuore della Toscana, a beneficio dei nostri clienti che possono godere di opzioni di viaggio più convenienti. Le prime 5 rotte per Londra-Heathrow, Catania, Bucarest, Trapani e Malta saranno introdotte gradualmente nelle prossime settimane – ha dichiarato Krassimir Tanev, chief commercial officer di Aeroitalia – Ci siamo appassionati nel voler dare la migliore esperienza al cliente e offriremo una grande rete che servirà i principali aeroporti centrali, fornendo un miglior rapporto qualità-prezzo sia per i clienti business che leisure a Firenze e nella regione Toscana».

Soddisfazione per Toscana Aeroporti che sottolinea come “l’annuncio di Aeroitalia conferma l’attrattività dell’aeroporto di Firenze e rappresenta un’importante iniezione di fiducia per la prossima stagione estiva. Le 15 rotte, che prevedono collegamenti con importanti città e località estive, contribuiranno a rafforzare il network di destinazioni offerte da Toscana Aeroporti sia in Italia sia all’estero”.