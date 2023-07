Aerolíneas Argentinas aumenta la frequenza dei voli Roma-Buenos Aires

Quinta frequenza settimanale di Aerolíneas Argentinas sulla tratta Buenos Aires-Roma Fiumicino. I voli ora partiranno ogni lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica. Dopo la riapertura delle frontiere, per l’Argentina il 2023 sembra essere proprio l’anno del superamento delle aspettative e per tale motivo Aerolíneas ha programmato un aumento dei voli da Roma a Buenos Aires per tutto l’anno in corso.

Nel dettaglio, i voli partiranno da Roma Fiumicino alle 19.15 con arrivo a Buenos Aires alle 4.40 del mattino, favorendo così anche le coincidenze con i voli in partenza dalla capitale argentina verso le 38 destinazioni domestiche dove vola la compagnia e le principali capitali del Sudamerica.

I vertici del vettore di linea argentino spiegano che l’impegno nel mercato italiano, e nel mercato europeo in generale con l’aumento dei voli anche da Madrid, coincide con la forte domanda da parte di italiani che vogliono visitare l’Argentina. Il mercato italiano per la compagnia è una priorità: è il secondo per volumi in Europa e sta crescendo.

«Si tratta di un rilancio importante per Aerolíneas Argentinas – ha commentato Claudio Neri, direttore generale per l’Italia, nel corso della presentazione del quinto volo – che rappresenta il risultato del lavoro svolto nell’ultimo anno, da quando sono state aperte le frontiere e abbiamo ripreso le operazioni. I voli da Roma sono operati con aeromobili A330-200, con due classi di servizio ed una capacità di 265 posti. Ma la nostra forza è rappresentata dall’avere voli notturni in entrambi i sensi di percorrenza e, ovviamente, dalla fitta rete di destinazioni servite in Argentina ed in tutto il Sudamerica».

Per Neri questo vantaggio è multiplo: «Arrivare per primi, evitare le code ai controlli e al ritiro bagagli, permette di prendere i nostri numerosi voli in coincidenza oppure avere tutta la giornata a disposizione a Buenos Aires. La stessa cosa al ritorno, partendo da Buenos Aires alle 22.45 i nostri clienti hanno tutta la giornata a disposizione prima di rientrare in Italia», sostiene il manager.

Inoltre per migliorare il viaggio dei passeggeri della compagnia aerea di bandiera, è stato da poco inaugurato la nuova area check in del nuovo Terminal partenze dell’Aeroporto Internazionale di Ezeiza.

I lavori per la ristrutturazione del nuovo Terminal sono iniziati nel 2017 e sono ora completati con tecnologia che rende lo scalo il più moderno dell’America Latina. L’aeroporto, modificato strutturalmente ed esteticamente, si sviluppa su 50.000 metri quadri e offre un’esperienza seamless, consentendo ai passeggeri di vivere un’esperienza di viaggio che inizia dal parcheggio.

«La nuova area check in di Aerolíneas Argentinas – ha spiegato Neri – permette di realizzare l’accettazione dei nostri passeggeri tramite i banchi tradizionali o tramite le postazioni di self check in con lettura delle carte d’imbarco integrata. Il sistema prevede la consegna dei bagagli da imbarcare direttamente nei parcheggi, potenziati fino a 7mila posti auto distribuiti in cinque livelli, con postazioni per l’autogestione dei bagagli, dove i passeggeri possono stampare le etichette bagagli prima di accedere al terminal. Il nuovo Terminal ha una capacità di 30 milioni di passeggeri all’anno e utilizza principalmente energie rinnovabili, generando il 60% di risparmio energetico e un maggiore rispetto per l’ambiente. Quindi il check in di tutti i voli di Aerolíneas (internazionali/regionali/domestici) verrà realizzato presso l’Isola D del nuovo terminal».