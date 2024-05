Aeroporti, Addis Abeba raddoppia la capacità del Terminal nazionale

Ethiopian Airlines ha annunciato l’inaugurazione del nuovo terminal nazionale dell’Aeroporto di Addis Abeba Bole. Il progetto di espansione e ristrutturazione da 50 milioni di dollari ha migliorato in modo significativo lo spazio, espandendone l’area più del doppio e arrivando a 25.750 m². In sostanza, la capacità di gestione è raddoppiata.

Il ceo del Gruppo Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew, ha espresso il suo entusiasmo, sottolineando l’impegno del Gruppo Ethiopian Airlines nel migliorare lo standard dei servizi e dell’esperienza aeroportuale: «L’espansione e la ristrutturazione del terminal nazionale all’Aeroporto Internazionale di Addis Abeba Bole rappresenta un’aggiunta significativa alla nostra iniziativa di modernizzazione e rinnovamento degli aeroporti e delle infrastrutture aeronautiche nel paese. Con la crescente domanda di viaggi nazionali, il completamento di questo progetto ci permetterà di offrire un’esperienza di viaggio fluida ai nostri passeggeri».

Il terminal nazionale appena inaugurato è il principale hub di collegamento per le operazioni nazionali di Ethiopian, servendo oltre 200 voli da e per le 22 destinazioni domestiche su base giornaliera. Il terminal ampliato dispone di moderni sistemi e strutture aeroportuali, tra cui quattro gate di contatto, 10 gate remoti per la partenza, 22 sportelli per il check in con sistema automatizzato di screening dei bagagli, chioschi per il self check in, un moderno sistema di screening di sicurezza, una lounge per i passeggeri Premier e una moltitudine di varie strutture e servizi aeroportuali.

Ethiopian Airlines sta adottando misure rivoluzionarie per modernizzare le strutture aeronautiche e migliorare i servizi di trasporto aereo in Etiopia. L’inaugurazione del terminal nazionale di Addis Abeba Bole è l’ultimo di una serie di investimenti strategici di Ethiopian Airlines per potenziare le sue infrastrutture e servizi nel Paese. La compagnia aerea continua a impegnarsi a fornire ai suoi clienti i più alti livelli di comfort, convenienza e sicurezza, collegando persone e imprese in tutta l’Africa e nel mondo. Questa mossa strategica svolge un ruolo cruciale nel promuovere l’integrazione economica, sociale e turistica, contribuendo allo sviluppo complessivo dell’Etiopia.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Ethiopian Airlines