Aeroporti, Fiumicino e Linate vincitori degli Aci Europe Awards

Incetta di premi per l’Italia agli Aci Europe Best Airport Award 2023 con le vittorie di Fiumicino, Linate e Bologna in tre differenti categorie. I vincitori dei premi annuali – scelti da una giuria di esperti composta da Aviation Advocacy, Ecac, Commissione europea, Flight Global, International Airport Review, International Transport Forum e SESAR 3 Joint Undertaking – sono stati annunciati durante la cena di gala dell’Aci Europe-World Annual General Assembly (Waga) a Barcellona, in Spagna.

I premi sono suddivisi in cinque gruppi in base al traffico passeggeri del 2019 (ultimo anno prima della pandemia) ovvero: categoria con meno di 5 milioni passeggeri, categoria 5-10 milioni, categoria 10-25 milioni, categoria 25-40 milioni e l’ultima, per i grandi hub, oltre 40 milioni. Quest’anno erano presenti anche cinque categorie speciali legate ai temi di Accessibilità, Digital Transformation, Eco-Innovation, Risorse Umane e World Business Partner.

L’aeroporto di Milano Linate è il miglior scalo nella categoria 5-10 milioni di passeggeri, che si è distinto nel suo impegno per la sostenibilità con il raggiungimento del Livello 4+ di Airport Carbon Accreditation e il suo impegno per raggiungere le zero emissioni nette di Co2 entro il 2030. “I giudici hanno elogiato il suo approccio incentrato sui passeggeri con l’impegno a fornire un viaggio senza soluzione di continuità e sicuro per i passeggeri investendo in soluzioni innovative come i sistemi di rilevamento esplosivo per il bagaglio a mano (EDS-CB) e i servizi di FaceBoarding”, ricorda Aci Europe.

Roma Fiumicino, invece, è leader nella categoria dei grandi hub (oltre 40 milioni di passeggeri) e che segue i numerosi riconoscimenti internazionali (le cinque stelle Skytrax su tutti) che confermano la leadership del Leonardo Da Vinci.

“L’aeroporto ha messo innovazione e sostenibilità al centro della sua ambiziosa strategia per raggiungere le zero emissioni nette di C02 entro il 2030. Attraverso il suo investimento nell’Innovation Hub, l’aeroporto prevede di finanziare progetti come “Innovative Cabin Crew”. La cooperazione con le parti interessate interne ed esterne, comprese le start up e altre imprese, continua a promuovere la risoluzione creativa dei problemi. L’aeroporto è stato anche il primo al mondo a emettere un’obbligazione legata alla sostenibilità, una soluzione pionieristica per raggiungere gli impegni green”, sottolinea Aci Europe.

In questa categoria hanno ricevuto delle menzioni d’onore anche gli aeroporti di Istanbul, Barcellona El-Prat e Madrid-Barajas. Nella categoria degli aeroporti sotto i 5 milioni di pax hanno vinto ex-equo gli scali di due isole: Madeira (Portogallo) e Minorca (Spagna). Vince invece Helsinki per quanto riguarda la categoria 10-25 milioni di passeggeri, con una menzione speciale per Porto. Per la fascia 25-40 milioni di passeggeri, infine, è stato premiato l’aeroporto di Atene con le menzioni degli scali di Bruxelles e Oslo.

L’aeroporto di Bologna ha cinto la categoria speciale per l’eccellenza nelle risorse umane. “Il premio onora un dipartimento human resource aeroportuale che sta implementando pratiche e processi di prima classe per sviluppare la forza lavoro del settore. Quest’anno, particolare attenzione è stata posta al pilastro sociale della sostenibilità. – sottolinea la nota di Aci Europe – Vincente in questa categoria è stato l’Aeroporto di Bologna, che si è contraddistinto per l’ottimo allineamento tra strategia di gestione umana e strategia aziendale, creando una sinergia positiva tra i due. Il piano di Sostenibilità dell’aeroporto ha avuto un pilastro incentrato sulle persone, sottolineando le iniziative hr con un approccio multipolare che comprende formazione, assistenza alla mobilità, diversità, uguaglianza, benessere e altre questioni chiave”.

Il premio per il miglior aeroporto accessibile per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta è stato vinto dallo scalo di Alicante (Spagna); mentre per la Digital Transformation è stato premiato l’aeroporto di Praga con una menzione speciale anche per Roma Fiumicino. Infine, il World Business Partner Award è stato assegnato all’azienda Smiths Detection, specializzata in sistemi di sicurezza aeroportuali.

“I Best Airport Awards sono un’opportunità per riconoscere l’eccellenza, i migliori risultati e la leadership in un’intera gamma di attività aeroportuali e per aeroporti di tutte le dimensioni e profili. Mentre l’industria continua a plasmare il suo futuro post-Covid, i premi di quest’anno hanno sottolineato temi chiave come la sostenibilità, l’innovazione, l’efficienza operativa e la resilienza”, sottolinea Aci Euope nella nota stampa che ha annunciato i premi.