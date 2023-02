Aeroporti green: snellito l’iter per gli impianti Fer

Le infrastrutture aeroportuali fanno un passo avanti per la decarbonizzazione. Il ministero per l’Ambiente e la Sicurezza energetica ha accolto la proposta Enac di semplificare ulteriormente le procedure autorizzative per installare impianti Fer – Fonte di energie rinnovabili negli scali italiani. Di fatto, l’approvazione è arrivata attraverso il via libera del governo al decreto legge Pnrr (13/2023), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 febbraio.

Vengono considerate aree idonee all’installazione i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali, compresi gli aeroporti delle isole minori, al netto delle verifiche tecniche dell’Enac.

La nuova disposizione normativa contribuisce così a delineare un quadro sempre più completo e snello, per favorire la transizione energetica del comparto aereo e aumentare l’autonomia e la resilienza degli aeroporti. A conferma del carattere strategico di questi interventi, l’Enac considera premiali le iniziative sugli impianti Fer, tanto da riconoscere tali investimenti tra quelli che danno accesso a una remunerazione premiale.