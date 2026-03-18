Aeroporti, la lenta ripresa post Covid: ricerca Aci World

Ripresa dei ricavi aeroportuali più lenta rispetto al traffico passeggeri nel consuntivo post-pandemìa. È quanto emerge dal report di Aci World “Economia aeroportuale e i relativi indicatori chiave di prestazione (Kpi)“: nel 2024, infatti, gli scali di tutto il mondo hanno gestito 9,4 miliardi di passeggeri, con un aumento del 4% rispetto al 2019. Nonostante questa ripresa della domanda, i ricavi totali degli aeroporti globali hanno raggiunto i 194,9 miliardi di dollari (circa 170 miliardi di euro), rimanendo in termini reali inferiori del 2,1% rispetto ai livelli pre-pandemia.

Il rapporto evidenzia soprattutto le continue pressioni finanziarie che gravano sul settore aeroportuale, che hanno prodotto un forte rallentamento nella ripresa dei ricavi rispetto alla crescita del traffico. Questo divario, secondo gli analisti di Aci World, riflette sfide più ampie, tra cui le pressioni inflazionistiche, l’evoluzione dei modelli di viaggio e i vincoli operativi.

Nel dettaglio, la disamina dell’anno finanziario 2024, ha rilevato che i ricavi derivanti dal settore aeronautico hanno rappresentato il 54% del totale delle entrate aeroportuali, rimanendo inferiori del 3% rispetto ai livelli del 2019. I ricavi non aeronautici, pari al 37% del totale, sono risultati inferiori del 9% rispetto ai livelli pre-pandemia e si prevede una ripresa entro la metà del 2026.

Il ritorno globale sul capitale investito (Roic) ha raggiunto il 6,3% nel 2024. Tuttavia, questo valore continua a rimanere al di sotto del costo medio ponderato del capitale (Wacc) del settore, il che indica che gli aeroporti continuano ad affrontare difficoltà finanziarie nel raggiungere una redditività sostenibile.