Aeroporti, lavori in corso a Cagliari Elmas. Tutti i voli garantiti

Lavori in corso all’aeroporto di Cagliari Elmas per migliorare la fruibilità di tutte le strutture, in vista dell’appuntamento con l’inizio della stagione estiva 2023, previsto già da fine marzo, con una prima importante prova di traffico attesa per le vacanze pasquali.

Gli interventi di ammodernamento e potenziamento stanno interessando l’intera aerostazione, all’interno e all’esterno: la pista, i piazzali, la zona parcheggi aeromobili, le aree di imbarco, i loading bridge, le toilette, con un programma intenso e serrato che prevede un investimento di diversi milioni di euro e che apporterà ulteriore valore e modernizzazione alla struttura.

Come per i lavori eseguiti negli anni passati, anche in questo frangente, si è reso necessario concentrarli nei mesi invernali, al fine di ridurre al minimo i disagi per l’utenza. Proprio ai passeggeri Sogaer, società di gestione dello scalo sardo, rivolge le sue scuse con una nota ufficiale, ricordando che il suo primo obiettivo resta sempre quello di garantire la massima sicurezza di tutte le infrastrutture e delle operazioni aeroportuali.

Sogaer informa, inoltre, che sono state introdotte procedure operative ad hoc, in queste settimane, al fine di evitare riduzioni di capacità che potessero limitare il traffico aereo che, al momento, è invece stato garantito al 100% rispetto a quanto programmato a inizio stagione.