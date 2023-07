Aeroporti più trafficati: stravincono gli scali Usa

Quattro scali Usa nei primi cinque posti del ranking mondiale per numero di passeggeri trasportati nel 2022: il report di Aci World incorona gli aeroporti statunitensi con Atlanta che si conferma al primo posto (oltre 93 milioni di viaggiatori) seguita da Dallas (73 milioni), Denver e Chicago (rispettivamente con 69 e 68 milioni di pax circa).

E se nel 2021 il quinto posto era occupato da un altro scalo Usa – Los Angeles – lo scorso anno invece è stata Dubai a scalare la classifica risalendo dal 27° posto (un aumento del 127% rispetto al 2021).

C’è da segnalare, in ogni caso, che la classifica è ancora influenzata dalle restrizioni pandemiche che, soprattutto nel 2022, vedevano buona parte delle destinazioni dell’Asia-Pacifico ancora chiuse al turismo. D’altro canto, invece, gli Usa hanno beneficiato della piena riapertura del mercato domestico e internazionale già da novembre 2021.

Scorrendo la lista degli aeroporti più trafficati al mondo, se Los Angeles scende al sesto posto, lo scalo internazionale di Istanbul recupera sette posizioni (dal 14° al 7° posto con 64 milioni di passeggeri) seguito da Londra Heathrow, New Delhi e Parigi Charles de Gaulle (57 milioni di pax per raggiungere la decima posizione).

Dall’undicesima alla ventesima posizione si trovano tutti aeroporto nordamericani o europei – nessun italiano – con l’unica eccezione di Tokyo (16° posto con 50 milioni di passeggeri): New York Jfk, Las Vegas, Amsterdam, Miami e Madrid, Orlando Charlotte, Francoforte e Città del Messico.

Il report dell’Airports Council International (Aci World) ha preso in esame i dati di 2.600 aeroporti in oltre 180 Paesi; evidenziando la ripresa del traffico globale totale nel 2022 che ha superato i 6,6 miliardi di passeggeri. A livello globale, quindi, l’aumento è stato del 43,8% rispetto al 2021, raggiungendo così o il 72,5% dai livelli pre Covid.

La classifica dei primi 20 aeroporti, però, rappresenta circa il 18% del traffico passeggeri mondiale (pari a 1,2 miliardi di passeggeri). Aci World segnala, infine,che nelle prime 20 posizioni della classifica, dieci scali si trovano negli Stati Uniti che hanno beneficiato però di una quota significativa di passeggeri nazionali (tra il 75% e il 95%).

I dati di Aci World hanno preso in considerazione tutti i passeggeri in partenza o in arrivo presso un determinato aeroporto; i passeggeri in transito sono stati conteggiati solo una volta.