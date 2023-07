Aeroporto di Amsterdam in tilt: 300 voli cancellati per il maltempo

Questa volta non c’è di mezzo la carenza di personale, ma il maltempo. A un anno dal disastroso caos aeroporti che ha colpito soprattutto l’hub di Amsterdam Schiphol, l’aeroporto olandese ha dovuto cancellare oltre 300 voli nella giornata di oggi a causa della tormenta Poly che si è abbattuta sul Paese, con raffiche di vento fino a 130 chilometri all’ora.

Le autorità aeroportuali hanno avvertito che il numero delle cancellazioni potrebbe aumentare nel corso della giornata, e che il traffico aereo subirà molte limitazioni. Anche la compagnia ferroviaria locale Ns ha limitato il traffico di treni nelle regioni (province del nord e dell’ovest dell’Olanda) interessate dalla bufera.

La compagnia aerea Klm ha già cancellato 207 voli, principalmente europei e anche EasyJet prevede interruzioni del traffico. La costola regional del Gruppo Air France-Klm, Transavia, non prevede al momento ritardi o cancellazioni. Gli scali di Rotterdam The Hague e Eindhoven hanno invece comunicato che non sono previste variazioni e confermano tutti gli operativi.

I vertici di Schiphol si sono scusati pubblicamente per i disagi arrecati ai passeggeri e alle compagnie aeree e consigliano ai viaggiatori di consultare il sito web dell’aeroporto per informazioni aggiornate.

Si tratta, secondo la piattaforma di meteorologia olandese Weerplaza, della tormenta estiva più intensa mai registrata, sostiene l’agenzia di stampa Agi.