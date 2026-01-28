Aeroporto Monaco, al debutto il nuovo molo del Terminal 1

È pronto all’inaugurazione del 13 aprile e all’apertura ufficiale del 21 il nuovo molo del Terminal 1 dell’Aeroporto di Monaco di Baviera costato 665 milioni di euro.

Il nuovo edificio, uno dei più grandi progetti infrastrutturali della Baviera, fornirà una capacità aggiuntiva di sei milioni di passeggeri all’anno e si estende su una lunghezza di circa 360 metri nel piazzale ovest dell’aeroporto, coprendo circa 95mila metri quadrati.

«Con il nostro nuovo molo, stiamo facendo un investimento mirato nella futura redditività del nostro aeroporto – ha dichiarato il ceo dell’aeroporto di Monaco, Jost Lammers – Il molo non solo rafforza le nostre capacità, ma stabilisce anche nuovi standard in termini di qualità, efficienza e comfort dei passeggeri, soprattutto per il traffico non Schengen. Il molo è un elemento centrale della nostra strategia infrastrutturale a lungo termine».

Il molo potrà gestire gestire fino a 12 aeromobili a corto e medio raggio o, in alternativa, sei aerei wide-body allo stesso tempo. Le aree di movimentazione avanzate sono disponibili su un totale di sei livelli, tre dei quali sono dedicati ai processi dei passeggeri. Questi includono controlli di sicurezza centralizzati con tecnologia Ct all’avanguardia, comode aree di attesa, spazi commerciali attraenti per vendita al dettaglio e ristoranti e zone relax e ricreative appositamente progettate. L’uso di strutture e sistemi ad alta efficienza energetica sottolinea gli elevati standard di sostenibilità e redditività futura dell’aeroporto.

Nel nuovo molo anche due lounge esclusive. Una è la nuova Airport Lounge World, che offre una vista sulle montagne alpine grazie alla sua posizione a sud-ovest dell’edificio. La lounge, di circa 1.200 mq si estende su due piani, e propone una vasta gamma di opzioni culinarie, un livello di galleria con un bar, un’area giochi per bambini, spazi di lavoro e aree di riposo. La seconda lounge sarà gestita da Emirates e copre un’area di circa 900 metri quadrati.