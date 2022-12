Agenzia per Amica, a Nola gli Awards 2022

Le agenzie di viaggi della rete Agenzia per Amica premiate da oltre 30 tour operator a Palazzo Nemo a Nola il 9 dicembre come migliori performer di vendita durante l’evento Agenzia per Amica Awards 2022. Sono state coinvolte 320 adv, alla presenza di oltre 400 ospiti del settore del turismo e 35 operatori turistici di rilevanza nazionale e internazionale. Sponsor principali dell’evento sono Italo, Msc, Ota e KappaViaggi,

«Il rapporto tra il mondo agenziale e quello degli operatori turistici deve consolidarsi per aumentare il potenziale commerciale espresso dalle agenzie e migliorare la qualità e la gamma dei servizi a favore del cliente finale – dice Achille Lauro, ceo di Agenzia per Amica – Il mondo ci sta riservando sfide complesse e noi dobbiamo essere bravi ad interpretarle correttamente».

Umberto Serra, direttore commerciale di Agenzia per Amica, aggiunge: «Il nostro settore, dopo i due anni bui a causa della pandemia, torna a segnare incoraggianti valori economici e abbiamo registrato come ci sia un aumento delle preferenze di acquisto del prodotto di viaggio nei retail store. La filiera turistica necessita di rivisitare gli asset strategici per produrre vantaggi a tutti i componenti. Il nostro obiettivo finale è sempre quello di offrire al cliente la migliore esperienza possibile per il tramite della rete Agenzia per Amica».