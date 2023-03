Agenzie in rimonta, Testi: «Verso il +40% con Gattinonitravel.it»

Recupera terreno e macina grandi numeri la divisione Turismo del Gruppo Gattinoni. Il 2022 si è chiuso con un volume d’affari pari a 210,5 milioni di euro, di cui 162,518 realizzati dalle 120 agenzie di proprietà e 48 milioni dal prodotto interno. Altra cifra di rilievo: i 560 milioni di valore generato dai contratti commerciali.

Risultati che, visto anche l’andamento di questi primi mesi del 2023, lasciano prevedere per quest’anno una crescita di oltre il 40%, così da arrivare a un fatturato di divisione di 304 milioni e 678 milioni dai contratti.

A snocciolare dati e scenari è il direttore generale Sergio Testi, che ribadisce un concetto-chiave: la forza del Gruppo è legata alla scelta di investire proprio in pandemia.

«Innovare è sempre stata una nostra caratteristica, e averlo fatto nel periodo del Covid ci ha permesso di poter affrontare il prossimo triennio con un potenziale decisamente più alto rispetto al 2019», afferma.

Nel corso dell’emergenza sanitaria, che come sappiamo ha portato al fermo macchine nel travel, «abbiamo investito molto in tecnologia, nella convinzione che avremmo dovuto essere pronti alla ripresa del mercato – ricorda il dg – Nel frattempo, abbiamo analizzato i cambiamenti che stavano avvenendo, ci siamo prefissi di cogliere la trasformazione della domanda e di anticiparla. L’obiettivo era dotare le agenzie di tutta la tecnologia necessaria per seguire il cliente, che stava modificando esigenze e comportamenti. Non appena ci sono state le condizioni di ripartenza delle prenotazioni, la nostra divisione travel, le agenzie affiliate e ovviamente quelle di proprietà hanno beneficiato, riuscendo in tempi brevissimi a raccogliere importanti risultati».

Il viaggiatore di oggi è sempre più digitale e orientato a prodotti esperienziali. “Il sito per l’ecommerce Gattinonitravel.it – sottolinea l’azienda – è anche una piattaforma B2B che ha supportato le agenzie nel momento della ripresa del mercato e che oggi può fare la differenza nel soddisfare le molteplici esigenze di clienti sempre più preparati ed esigenti”.

Disponibile per tutte le agenzie, la piattaforma Gattinoni racchiude pacchetti di tour operator e crocieristi, hotel delle 30 migliori banche letti internazionali, servizi singoli per comporre vacanza in maniera dinamica e personalizzata, a prezzi low o con esperienze più esclusive. Tra i prodotti, anche quelli in house brandizzati Travel Experience, i tour con e senza accompagnatore, le combinazioni di vacanze sportive come i pacchetti per le Nitto Atp Finals, o vacanze avventura in moto create in collaborazione con Ducati.

«Per il 2023 – conclude Testi – ci siamo dati obiettivi molto importanti perché il mercato è in piena ripresa; le basi per superare ampiamente i volumi del 2019 ci sono tutte. Abbiamo in piano numerose strategie diversificate: una maggiore integrazione dei servizi, la formazione dedicata alle agenzie, l’ampliamento dell’offerta di prodotto».

Intanto, per spingere le vette di primavera, tornano nelle agenzie di viaggi Gattinoni Mondo di Vacanze e MyNetwork gli Spring Days: quattro settimane promozionali (dal 10 marzo al 7 aprile, per partenze entro il 2023) con oltre venti partner tra cui Alpitour World, Alidays, Allianz, Azemar, Baobab, Boscolo, Cabo Verde Time, Costa, Futura Vacanze, Giver, Go World, Idee per Viaggiare, I Grandi Viaggi, Imperatore Travel, Kappa Viaggi, Mappamondo, Marcando, Msc, Naar, Sporting Vacanze, Th, Trentino Vacanze e Veratour.

Previsti per il trade overcommission fino al 5%, upgrade sul lancio di nuove programmazioni, potenziamento degli imbarchi dal sud per le crociere. Sul fronte consumatori, sconti da 50 a 300 euro (da 60 a 200 euro sul prodotto interno Gattinoni) e riduzioni sulle quote di iscrizione.