AI, ora Google lancia “Performance Max” per gli hotel

Google ha presentato, con un roll out che avverrà nel corso delle prossime settimane, il tool Performance Max con obiettivi di viaggio, le campagne pensate per tutti gli inserzionisti del settore alberghiero per aiutarli a espandere più facilmente la copertura degli hotel e delle strutture ricettive e a generare più prenotazioni dirette.

Performance Max è basato sull’intelligenza artificiale (AI) di Google e permette di impostare facilmente le campagne adatte a raggiungere le persone quando stanno pianificando i loro viaggi, attraverso la creazione di annunci in più formati che verranno pubblicati automaticamente su tutti i canali dell’inventario di Google.

Performance Max crea annunci in più formati anche in Google Maps, Ricerca Google, YouTube e Hotel Ads (disponibile più avanti nel corso dell’anno). Durante l’impostazione della campagna, è possibile selezionare le proprietà dell’hotel da una mappa. Quindi verranno precompilati gli annunci inclusi elementi creativi come testo, immagini e url, in ogni formato. Sarà possibile modificare uno qualsiasi di questi asset precompilati, oppure caricarne uno personale.

Una singola campagna può supportare fino a 100 strutture e precompilare immagini, messaggi e altri asset creativi consigliati per ciascuna località. Oltre a questo, la pagina Approfondimenti consente di comprendere meglio le prestazioni, i clienti e le attività attraverso informazioni come le previsioni della domanda e le tendenze di ricerca.

Gli inserzionisti che utilizzano Performance Max ottengono in media oltre il 18% di conversioni in più a un costo per azione simile. «Performance Max con obiettivi di viaggio è una grande opportunità per gli hotel che cercano di ottimizzare il proprio canale di prenotazione diretta. Non avremmo mai immaginato prestazioni ed efficienza così elevate», ha commentato Giorgos Tsiledakis, sales & marketing manager, Corissia Hotels & Resort.