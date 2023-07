Aiav, accordo con M-Facility per semplificare le transazioni in adv

Aiav sigla un protocollo di intesa con M-Facility S.p.A. finalizzato all’implementazione di una soluzione tecnologica per semplificare le transazioni finanziarie nelle agenzie di viaggi e snellire la gestione operativa delle pratiche.

L’accordo prevede la possibilità per gli oltre 2.000 associati Aiav di accedere a Sts (Settlement Technology System), gateway di incassi e pagamenti sviluppato da M-Facility S.p.A. La piattaforma si basa sull’integrazione tra le più aggiornate tecnologie in fatto di controllo delle transazioni finanziarie e lo strumento più “antico” del mondo bancario: il conto corrente. Il sistema, infatti, autorizza le transazioni fra le parti a mezzo bonifico istantaneo, solo se il saldo del conto corrente della parte acquirente è sufficiente a coprire l’acquisto.

«La gestione finanziaria ed economica nel turismo, con particolare riguardo al settore delle agenzie di viaggi, è un fattore strategico sul quale si è fatto finora troppo poco – dice Fulvio Avataneo, presidente nazionale Aiav – L’innovazione tecnologica in atto offre enormi opportunità per tutto il settore: con la firma di questo protocollo, i nostri associati potranno utilizzare il gateway Sts e accedere ad altri innovativi servizi in fase di definizione destinati a garantire transazioni sicure, pratiche e veloci».

Sts è una soluzione tecnologica già adottata da Trenitalia, che garantisce risparmi, a cominciare dalla possibilità di evitare le fidejussioni: queste non sono solo un costo più o meno importante che si ripete annualmente per l’agenzia, ma si traducono anche in una posizione di svantaggio, che presuppone l’accesso al credito bancario e che si somma a eventuali fidi, prestiti, castelletti, pesando sull’economia aziendale.

«Sin dall’origine, Sts è stato pensato per garantire certezza alle transazioni finanziarie fra gli operatori del settore – spiega Daniele Fiorini, direttore generale di M-Facility S.p.A – Oggi la performance del servizio è aumentata grazie alla convenzione con Intesa Sanpaolo che permette alle agenzie di viaggi di gestire il conto corrente con una spesa mensile di 5 euro, ed è l’unico costo che l’agente di viaggi deve sostenere, e consente all’operatore di incassare con bonifico istantaneo. Per i pagamenti con carta di credito, non sarà più necessario chiedere al passeggero di fornire la propria carta di credito o utilizzare quella dell’agenzia riducendone il plafond a ogni transazione. Il sistema realizzato con Sts permetterà anche a queste agenzie di avvantaggiarsi di questa soluzione».

Aiav punta a mutuare la medesima filosofia di pagamento anche ad altri fornitori di servizi. «Pensiamo a vettori, tour operator e, in generale, a tutti gli interlocutori delle agenzie – specifica Avataneo – Con l’obiettivo di accompagnare i nostri associati verso le sfide imposte dall’evoluzione del mercato».