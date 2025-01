Air Dolomiti, Valerio Zuppicchiatti nuovo accountable manager

Cambio al vertice operativo per Air Dolomiti, compagnia del Gruppo Lufthansa, di cui ora fa parte anche Ita Airways. Il Comandante Valerio Zuppicchiatti è il nuovo vice president operations e accountable manager.

In Air Dolomiti dal 2000, con oltre 12.500 ore di volo all’attivo, Zuppicchiatti ha ricoperto diversi incarichi chiave all’interno della compagnia, tra cui istruttore, responsabile delle selezioni piloti ed esaminatore. Negli ultimi quattro anni ha svolto la funzione di nominated person crew training, collaborando a numerosi progetti strategici in sinergia con il Gruppo Lufthansa.

Con un’esperienza pluriennale e una solida preparazione, Zuppicchiatti ha acquisito le competenze necessarie per guidare le operazioni aziendali e affrontare le sfide future. La sua nomina segna un passo importante per Air Dolomiti, che si prepara a proseguire nel suo percorso di crescita e innovazione. «Sono felice e onorato di assumere questo incarico in un momento così importante per Air Dolomiti – sottolinea – Dopo una fase di rapida crescita, ora è il momento di avviare un indispensabile processo di stabilizzazione, fondamentale per garantire l’eccellenza operativa e la piena soddisfazione dei nostri passeggeri».

Lo scorso dicembre Air Dolomiti ha raggiunto la quota di 26 aeromobili, completando così il percorso di ampliamento iniziato due anni fa. L’aumento della flotta è stato accompagnato da un significativo incremento del personale, che arriva oggi a contare 1200 dipendenti, tra staff di terra e navigante, distribuito tra la sede centrale a Verona e le due basi di Venezia e Firenze.

A supporto di questa crescita la compagnia ha inaugurato un nuovo e moderno centro di addestramento a Nogarole Rocca, in provincia di Verona, che contiene il mockup di una fusoliera di Embraer, lo stesso modello di aeromobile che viene utilizzato in volo, per rendere realistiche ed efficaci le simulazioni di bordo. La struttura contiene inoltre spaziose aule di formazione, un angolo ristoro e alcuni uffici per i formatori: uno spazio moderno, funzionale e confortevole per supportare nel migliore dei modi piloti e assistenti di volo.

La foto interna è stata inviata dall’ufficio stampa di Air Dolomiti.