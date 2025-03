Ryanair, l’obbligo di carta d’imbarco digitale slitta a novembre

Ryanair ha confermato oggi (mercoledì 5 marzo) che posticiperà il passaggio alle carte d’imbarco completamente digitali da maggio all’inizio dell’operativo invernale, previsto per il 3 novembre 2025. Questo significa che, da novembre, i passeggeri Ryanair non dovranno più scaricare e stampare una carta d’imbarco cartacea, ma utilizzeranno invece la carta d’imbarco digitale generata nell’app myRyanair durante il check-in. Attualmente, quasi l’80% dei 200 milioni di passeggeri Ryanair utilizza già carte d’imbarco digitali.

COSA CAMBIA

Il passaggio di Ryanair – la low cost è tornata sotto la lente dell’Antitrust accusata di abuso di posizione dominante – a carte d’imbarco completamente elettroniche permetterà ai passeggeri di ridurre il loro impatto in termini di carbon footprint, risparmiando oltre 300 tonnellate di rifiuti cartacei ogni anno. Oltre a essere più ecologico, l’utilizzo dell’app myRyanair migliora anche l’esperienza di viaggio dei clienti, che possono beneficiare di una serie di funzionalità e iniziative utili (specialmente in caso di disagi), tra cui le nuova funzionalità Order to Seat, che consente ai passeggeri di ordinare direttamente dal loro posto; informazioni e aggiornamenti in tempo reale sui voli; aggiornamenti diretti dal centro operativo di Ryanair durante i disagi; aggiornamenti sul terminal, gate e stato dell’imbarco; opzioni di voli alternativi in tempo reale durante i disagi.

Il passeggero principale potrà scaricare le carte d’imbarco per tutti i passeggeri della sua prenotazione e condividerle tramite WhatsApp e altre app. Se un passeggero ha già fatto il check-in e scaricato la carta d’imbarco e il suo smartphone si scarica o viene smarrito, riceverà assistenza gratuita in aeroporto. I passeggeri con disabilità visiva potranno accedere a tutte le informazioni di cui hanno bisogno in un unico posto, con le soluzioni di lettore dello schermo integrate di Apple o Android che forniranno un supporto aggiuntivo nel leggere ad alta voce i dettagli della carta d’imbarco.

Il chief marketing officer di Ryanair, Dara Brady, ha dichiarato: «Come in altri settori di biglietteria c’è stato un significativo passaggio all’uso dello smartphone e, poiché quasi l’80% dei clienti Ryanair già utilizza l’app myRyanair, è giunto il momento di far passare anche i restanti passeggeri al digitale, che consentirà loro di ridurre il loro impatto in termini di carbon footprint e avere un’esperienza di viaggio più fluida e migliorata a partire da novembre».