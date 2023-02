Air Europa, il programma fedeltà raggiunge 2 milioni di clienti

Il programma fedeltà Suma di Air Europa ha raggiunto due milioni di clienti in tutto il mondo. Un traguardo che riflette una tendenza in crescita: attualmente la media è di oltre 35.000 sottoscrizioni mensili. La compagnia ha omaggiato il 2 milionesimo passeggero, offrendogli una serie di dettagli personalizzati di cui ha potuto usufruire nel corso di un volo operato sulla tratta Roma-Madrid. Da quest’anno, intanto, c’è una novità: Air Europa Suma consentirà agli utenti di convertire le proprie Miglia in servizi Air Europa.

Fino a oggi il viaggiatore poteva utilizzare le Miglia con i voli di Air Europa e delle compagnie dell’alleanza SkyTeam. Inoltre otteneva in cambio un’ampia varietà di servizi forniti dai partner del programma: soggiorni in hotel, noleggio auto, carburante, acquisti online e assicurazioni. Ora sarà possibile farlo anche per gli acquisti a bordo o per l’accesso alle Vip lounge aeroportuali. Per questo, Air Europa sta adeguando la piattaforma tecnologica, che consentirà alle Miglia di diventare una forma di pagamento a disposizione dei clienti che utilizzano il programma.

Attualmente, Air Europa Suma collabora con oltre 40 brand commerciali sul mercato, l’obiettivo del 2023 è lavorare con partner globali nuovi e riconosciuti che consentano di servire gli utenti in tutte le regioni in cui opera la compagnia aerea.