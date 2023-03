Air Europa, poker di voli estivi. E arriva la rotta Nyc-Santo Domingo

Quattro nuove destinazioni in Europa e Nord Africa e la rotta New York-Santo Domingo. A partire dalla prossima estate Air Europa amplierà la sua rete di connessioni, volando per la prima volta a Santorini, riprendendo i collegamenti per Atene, Alghero e Tunisi e inaugurando la rotta tra la Grande Mela e la capitale della Repubblica Dominicana. In questo modo il vettore metterà a disposizione dei passeggeri oltre 65.000 posti.

L’operatività estiva scatterà il 26 marzo con la ripresa della rotta per Tunisi, dove inizialmente Air Europa volerà con due frequenze settimanali che diventeranno tre da giugno. A metà dello stesso mese la compagnia aerea collegherà per la prima volta l’aeroporto di Madrid-Barajas con Santorini, verso la quale volerà tre volte alla settimana fino all’inizio di settembre. Nello stesso periodo, Air Europa rafforzerà la presenza in Grecia riprendendo i collegamenti per Atene, con quattro frequenze settimanali. A luglio, infine, amplierà il proprio network di destinazioni con due voli settimanali su Alghero e da metà luglio a metà settembre collegherà New York e Santo Domingo, che avrà due frequenze settimanali.

Air Europa continuerà inoltre a aumentare il proprio numero di aeromobili per rispondere all’elevata domanda di mercato.