Air Europa sgancia la promo di primavera “Time to Fly”

Air Europa ha lanciato la campagna promozionale “Time to Fly” per offrire viaggi a prezzi convenienti già da questa primavera e per iniziare a pianificare la prossima stagione estiva.

La promozione è valida per gli acquisti effettuati fino al 21 aprile. Con Air Europa si potrà volare in Spagna a partire da 105 euro andata e ritorno, negli Stati Uniti da 398 euro, in America Centrale e ai Caraibi a partire da 571 euro e in fine in Sud America a partire da 566 euro.

Seguendo lo slogan “Fai come credi… c’è un’offerta per te”, sarà possibile trovare opportunità di volo interessanti per raggiungere alcune delle destinazioni più attraenti per trascorre le vacanze estive come Santo Domingo, Punta Cana, Panama o L’Avana.

Time To Fly è disponibile esclusivamente per le tratte di andata e ritorno operate da Air Europa dagli aeroporti di Milano Malpensa, Roma Fiumicino e Venezia.