Air France è partner ufficiale delle Olimpiadi di Parigi 2024

Air France ha annunciato la firma di un accordo di partnership con il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 (Cojop).

La compagnia aerea diventa così partner ufficiale della 33ª Olimpiade dell’era moderna e ribadisce il suo sostegno all’organizzazione di questo evento globale, dopo essere stata partner della candidatura di Parigi 2024 dal 2016.

«Siamo orgogliosi di rinnovare il nostro sostegno ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. Dopo essere stati entusiasti quando Parigi è stata scelta come città ospitante, siamo ansiosi di contribuire al successo di questo evento globale», ha dichiarato Benjamin Smith, amministratore delegato del Gruppo Air France-Klm.

«I team di Air France sono già mobilitati per il successo dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. I preparativi sono iniziati diversi mesi fa e continueranno fino alla prossima estate per trasportare atleti e sostenitori nelle varie sedi olimpiche e paralimpiche. Si tratta di una vera e propria avventura umana che i nostri 38mila dipendenti non vedono l’ora di condividere con i visitatori di tutto il mondo», ha aggiunto Anne Rigail, ceo di Air France.

Dal 2016 Air France sostiene la candidatura della città di Parigi a ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici 2024. Ben 10 aeromobili della compagnia aerea sono stati decorati per l’occasione, mostrando per diversi anni il logo costituito da una Torre Eiffel stilizzata che disegna i numeri 24.

Nel settembre 2017, a bordo di Air France, la delegazione francese guidata da Tony Estanguet è tornata a casa vittoriosa da Lima dopo che Parigi è stata scelta come città ospitante delle Olimpiadi del 2024. E il 9 agosto 2021, dopo cinque anni di permanenza in Giappone, la bandiera olimpica è tornata a Parigi su un aereo Air France dopo la cerimonia di chiusura dei Giochi di Tokyo 2020. Accolta a Paris-Charles de Gaulle dai team della compagnia aerea, la delegazione francese ha poi annunciato il lancio ufficiale del conto alla rovescia per il 26 luglio 2024, data della cerimonia di apertura dei Giochi di Parigi 2024.