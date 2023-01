Air France-Klm, attacco hacker al database Flying Blue

Attacco hacker al programma fedeltà di Air France-Klm. La violazione riguarda il database di Flying Blue, che conta 17 milioni di utenti e comprende i clienti di Air France e Klm, oltre a essere utilizzato anche dagli utenti di Kenya Airways, Aircalin, Transavia e Tarom.

«Air France e Klm confermano una fuga di dati riguardanti i clienti Flying Blue – scrive in una nota il dipartimento comunicazione del Gruppo – Il nostro team di sicurezza It ha implementato azioni correttive per porre fine all’incidente. Nessun dato sensibile come numero di passaporto o carta di credito è trapelato».

Gli informatici di Flying Blue hanno bloccato gli account interessati e stanno invitando i membri del programma interessati a modificare la password di accesso.

Le due società aggiungono che, “secondo le procedure vigenti, hanno informato le autorità competenti di tale evento e dato comunicazione ai clienti interessati”.