Air France-Klm aumenta la fee per le prenotazioni su gds

A partire dal 1° luglio 2023, Air France e Klm aumenteranno il supplemento di distribuzione sulle vendite via gds da 17 a 21 euro (o l´equivalente in valuta locale, ndr) per tratta.

Dall’implementazione nell’aprile 2018, Air France e Klm hanno comunicato che il livello del supplemento di distribuzione sarebbe stato regolarmente rivalutato e potrebbe cambiare in futuro. “La rivalutazione è necessaria in quanto la differenza di costo è aumentata dall’introduzione del supplemento di distribuzione”, specifica la nota del Gruppo.

Il supplemento di distribuzione si applica alle vendite gds sui voli commercializzati da Af-Klm indipendentemente dalla compagnia aerea operante e dal punto vendita. La fee inoltre, si applica “al momento dell’emissione del biglietto, indipendentemente dal tipo di tratta o di tariffa, dalla classe di prenotazione, dal programma tariffario, dalla cabina e dallo stock di biglietti”.

Il supplemento non si applica ai Gruppi e alle vendite effettuate dagli agenti di viaggi che utilizzano le connessioni Ndc di Air France e Klm.

Il supplemento maggiorato, inoltre, si applica quando viene effettuata “una nuova quotazione tariffaria il/dopo il 1° luglio per viaggi il/dopo il 1° luglio 2023. Quando si utilizza la quotazione tariffaria memorizzata per i biglietti emessi prima del 1° luglio 2023, si applica il supplemento di 17 euro. Quando le tariffe vengono riquotate a partire dal 1° luglio 2023, si applica il supplemento di 21 euro”, specifica la nota.