Air France-Klm raddoppia gli utili, ma scatta l’allarme costi

Raddoppiano gli utili di Air France-Klm nel secondo trimestre del 2023, superando le aspettative del Gruppo grazie alla forte domanda di viaggi. Sullo sfondo, però, preoccupa l’aumento dei costi in vista della stagione invernale.

L’utile operativo è aumentato del 90% a 733 milioni di euro (806 milioni di dollari), superando le aspettative degli analisti pari a 649 milioni di euro, mentre sono raddoppiati gli utili a quota 604 milioni.

Le vendite di biglietti sono aumentate del 14% a 7,6 miliardi di euro, al di sopra delle stime. Il Gruppo franco-olandese, infatti, ha registrato nel periodo aprile-giugno un margine operativo del +9,6% ed un fatturato in aumento del 13,7% rispetto allo stesso periodo del 2022, a 7,6 miliardi di euro.

Allo stesso tempo, però, Air France-Klm ha rivisto al rialzo le sue previsioni sui costi nel 2023 a causa dell’inflazione. Per il Gruppo, infatti, i costi unitari complessivi, nonostante il calo dei prezzi del carburante siano diminuiti, aumenteranno durante tutto il 2023 a causa soprattutto dell’aumento dei salari del personale e della riduzione della capacità di spesa.

Ora toccherà al management ridurre i costi unitari migliorando la produttività, anche se i vertici garantiscono che verranno mantenute tutte le posizioni lavorative a tempo pieno. Da valutare, infine, se ci sarà una discesa delle tariffe medie per riempire i posti in inverno, così come paventato da Ryanair nei giorni scorsi.

Per il ceo del Gruppo, Benjamin Smith, il quadro resta positivo: «Abbiamo registrato un’altra serie di solidi risultati nel secondo trimestre del 2023. Nonostante l’inflazione, abbiamo visto una crescita a due cifre dei nostri ricavi e un margine operativo record. Il lancio di nuovi prodotti pluripremiati nelle nostre compagnie aeree continua senza sosta.