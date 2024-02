Air Mauritius, riparte il volo diretto da Roma per l’isola

«Air Mauritius riprenderà il volo diretto dall’Italia dal 16 ottobre prossimo fino aprile 2025, con due partenze il mercoledì e la domenica da Roma».

Laurent Recoura officer in charge di Air Mauritius lo ha annunciato durante una serata dedicata al trade e alla stampa organizzata dall’ente del Turismo di Mauritius, in concomitanza con la Bit di Milano, ospitata nella bella terrazza dell’hotel Gallia nella città meneghina.

«ll volo partirà da Roma, questo mi fa molto piacere e ringrazio Aeroporti di Roma per averci aiutato. Quello che mi auguro è che resti tutto l’anno, ma questo dipende dagli italiani, da quanti arriveranno all’isola di Mauritius, una terra che ha così tanto da offrire in termini di ospitalità, spiagge, gastronomia e cultura. Il volo non-stop di Air Mauritius è unico e rappresenta l’opportunità perfetta per i visitatori italiani e per quelli dei Paesi vicini di scoprire l’isola». Ha sottolineato Laurent Recoura.

La compagnia aerea di bandiera di Mauritius opererà con un airbus A330-900neo configurato con un layout a due classi (28 posti in business class e 260 posti in economy class) servirà la rotta dall’aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino all’aeroporto Internazionale Sir Seewoosagur Ramgoolam, Mauritius.

Per Arvind Bundhun direttore di Mtpa, ente Turismo Mauritius, presente alla serata con il suo staff, il volo diretto è un ottimo volano per l’isola: «Il nostro obiettivo è consolidare il posizionamento di Mauritius come destinazione insulare preferita dagli italiani e mostrare tutte le esperienze coinvolgenti e le caratteristiche uniche dell’isola».

Mauritius ha da poco vinto il premio Destination Media Campaign agli Hospitality Awards con la campagna “Feel our island energy” e si propone ormai come metà non solo marina, ma anche come luogo per un turismo attivo, da vivere visitando l’interno ricco di montagne, laghi, cascate, parchi nazionali, per vacanze sportive, o rilassanti a contatto con la natura, scoprendo cultura e tradizioni locali.

Per festeggiare la nuova operatività del volo diretto, Air Mauritius ha omaggiato i partecipanti alla serata con diversi biglietti aerei economy e business class e soggiorni abbinati in alcuni dei più belli hotel dell’isola.