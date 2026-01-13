Air Serbia, 4 milioni e mezzo di passeggeri in un anno

13 Gennaio 06:00 2026

Risultati ad alta quota per Air Serbia, che ha chiuso il 2025 con un movimento di oltre 4,5 milioni di passeggeri, pari a un +6% rispetto al 2024. Nel corso dell’anno, la compagnia aerea ha operato 48.925 voli, con un aumento del 4% e un coefficiente di riempimento medio sui servizi di linea che ha raggiunto il 78%, in aumento di quasi tre punti percentuali rispetto all’anno precedente.

Dati raggiunti grazie a un un network di destinazioni ampliato che hanno combinato domanda d’affari, turismo e tempo libero. Tra le mete estere che compongono la rete di collegamenti di Air Serbia, le più gettonate sono risultate Podgorica, Parigi, Zurigo, Istanbul, Larnaca, Atene, Barcellona, Francoforte, Milano, Londra, Vienna, Roma, Amsterdam e Lubiana.

Air Serbia dispone attualmente di una flotta di 29 aeromobili, mentre la rete di servizi domestici ed esteri comprende 103 rotte, di cui 90 voli di linea e 13 charter.

Inoltre la compagnia aerea ha proseguito nello sviluppo delle risorse umane  con oltre 250 nuovi dipendenti assunti nel 2025.

