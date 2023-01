Air Serbia potenzia i voli su Bologna, Roma e Milano per l’estate

Belgrado e l’Italia sempre più vicine. A partire dalla prossima estate Air Serbia aumenterà le frequenze dei voli su Bologna, Roma Fiumicino e Milano Malpensa. Nel dettaglio l’aeroporto Guglielmo Marconi sarà servito da quattro voli settimanali dal 20 marzo, 12 le frequenze ogni settimana dal Leonardo da Vinci e 10 quelle settimanali dallo scalo di Malpensa dal 5 giugno.

Un piano che consolida il trend avviato sul mercato italiano, con il recente lancio delle nuove rotte per Firenze, Napoli, Bari, Catania e Palermo, oltre al volo su Venezia operativo tutto l’anno.

La flotta di Air Serbia, composta da Airbus A330-200, A320 e A319, collega il nostro Paese all’Est Europa con voli via Belgrado verso Romania, Bulgaria, Macedonia del Nord, Slovenia, Croazia, Albania, Polonia, Cipro, Grecia. Inoltre, raggiunge gli Stati Uniti con voli per Chicago e New York e la Cina, con volo diretto da Belgrado per Tainjin.